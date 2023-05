﻿Technologiezentrum für Start-ups in Hannover nimmt Neubau in Betrieb

Hannover. Das ursprüngliche Technologiezentrum in Marienwerder heißt jetzt Tech1, weil mit Tech2 ein Erweiterungsbau hinzugekommen ist. Dieser hat 12,5 Millionen Euro gekostet, wurde zu knapp der Hälfte vom Land Niedersachsen finanziert und ist nach zwei Jahren Bauzeit plangemäß eröffnet worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Tech2 befinden sich 77 Büros und sechs Labore auf 3100 Quadratmetern Fläche; das entspricht in etwa der Kapazität des Bestandsbaus. Dieser war in den vergangenen Jahren aus allen Nähten geplatzt. In Marienwerder arbeiten unter der Ägide der Wirtschaftsentwickler von Hannoverimpuls als Betreiber innovative Firmen und Start-ups etwa aus den Bereichen Produktionstechnik und optische Technologien.

Ein Viertel der neuen Fläche ist reserviert

„Mit Tech1 und Tech2 ist das Zentrum jetzt auch perspektivisch das optimale Zuhause für die Technologie von morgen“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay bei der Eröffnung. Das Technologiezentrum bietet noch Platz. Laut Hannoverimpuls ist bisher ein Viertel der Fläche im Neubau für interessierte Unternehmen reserviert. Im Tech1 arbeiten 22 Unternehmen mit insgesamt 142 Beschäftigten. Einige Firmen haben es in der Vergangenheit mangels Kapazitäten in Richtung anderer Standorte verlassen müssen.