﻿Brand in Tedi-Märkten in Hannover: Polizei sucht weiter nach den Brandstiftern

Nach den Bränden in zwei Tedi-Märkten in Hannover im Januar geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus und sucht weiter nach den unbekannten Tätern. Wann die Filialen in der Ernst-August-Galerie und in Wülfel wieder eröffnen können, ist derzeit auch noch unklar.

Hannover. Erst hat der Tedi-Markt in Hannover-Wülfel Anfang Januar gebrannt, dann Mitte des Monats eine Filiale des Discounters in der Ernst-August-Galerie. Die Polizei sucht weiterhin nach den unbekannten Brandstiftern und prüft auch einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Den sieht das Unternehmen Tedi derzeit nicht. „Die Brände sind eine Verkettung unglücklicher Zufälle, von einem Zusammenhang gehen wir nicht aus, ebenso wird Tedi nicht bedroht oder erpresst“, sagt Sprecherin Gabriela Aab.

Weitere Auskünfte könne das Unternehmen aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht geben, so die Unternehmenssprecherin auf Anfrage dieser Redaktion. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen schwerer Brandstiftung. „Den technischen Defekt kann man definitiv ausschließen“, sagt Dennis Schmitt von der Polizeidirektion Hannover. Tedi-Sprecherin Aab verweist auch darauf, dass die Filialen alle arbeitssicherheits- und brandschutzrechtlichen Vorgaben zum Schutz der Mitarbeitenden und Kunden erfüllten.

Wiedereröffnung noch unklar: Nach dem Brand ist der Tedi-Markt in der Ernst-August-Galerie geschlossen. © Quelle: Thore Kessal

Wülfel: 2,5 Millionen Euro Schaden nach Brand

Die Brände in Hannover sind kein Einzelfall: Auch in anderen Städten gerieten zuletzt Tedi-Märkte in Brand. Die Kriminalpolizei geht dabei stets von vorsätzlichen Taten aus. Die Kette bietet zum Beispiel Küchenutensilien, Spielwaren und Dekoartikel an – vieles mit hohem Plastikanteil. Der beschleunigte das Feuer am 2. Januar in Hannover Wülfel. Zu dem Brand im Discounter zwischen Hildesheimer und Wilkenburger Straße musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausrücken. Die Höhe des Schadens bezifferte die Polizei später auf 2,5 Millionen Euro. Das Geschäft wurde fast vollständig zerstört.

Etwa einen Monat nach dem Brand, ist das Geschäft immer noch nur durch Lücken zwischen abgedeckten Bauzäunen zu sehen. Die Eingangstür steht offen und zeigt den tiefschwarzen Innenraum des Ladens. Verkohlte Gegenstände, vermutlich Lampen und verschiedene Kabel, hängen von der Decke. Beim Markt in der Ernst-August-Galerie ist die Glasfront komplett verdeckt. Dorthin war die Feuerwehr Hannover am 20. Januar alarmiert worden. Das Einkaufszentrum war zu diesem Zeitpunkt aber noch geschlossen.

Termin zur Wiedereröffnung steht noch nicht fest

Löschen mussten die Feuerwehrleute aber nicht mehr: Zwei Angestellte und der Mitarbeiter eines benachbarten Drogeriegeschäfts hatten bereits einen ersten Löschangriff gestartet. Auch die Sprinkleranlage war ausgelöst worden. Die Tedi-Mitarbeiterin und der Drogerieangestellte wurden durch Rauchgas leicht verletzt, die Frau musste ins Krankenhaus. Die Höhe des Schadens bezifferte die Polizei in diesem Fall auf 20.000 Euro. Kundinnen und Kunden müssen wohl auch weiterhin auf andere Tedi-Märkte in Hannover und dem Umland ausweichen: Einen Wiedereröffnungstermin für die beiden Filialen kann Aab noch nicht nennen.

Von Alina Stillahn und Max Baumgart Manuel Behrens