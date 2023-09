﻿Tekkal-Brüder eröffnen „Wilma Wunder“ in Hannover

Hannover. Sie haben geplant, geschwitzt, gewirbelt – nun ist es so gut wie geschafft: Timur (42) und Taner Tekkal (31) eröffnen am 4. September ihren neuesten Gastronomiebetrieb. „Wilma Wunder“ heißt der Laden, den die Brüder an den Start bringen. Das Konzept ist nicht neu – in Hannover aber schon: Es ist der 9. Standort der Ganztagsgastronomie der Enchilada-Gruppe, die Tekkals sind Franchisenehmer und Geschäftsführer.

Das Geschäft an der Goseriede 6 ist ein Hingucker: Schon am Eingang wird man mit einem leuchtenden „Hello my Dear“ begrüßt – Gastro- und Instagramfans dürften da gleich ihr Plätzchen für Fotos gefunden haben. Das Interieur ist farblich (Blautöne, lila, rosa) aufeinander abgestimmt. „Wir wollten etwas Neues schaffen, das es hier noch nicht gibt“, erläutert Taner Tekkal und wünscht sich, „dass es ein Ort der Begegnung wird“. Wie die Branche grundsätzlich funktioniert, wissen die beiden längst: Seit 2013 betreiben sie „Dean & David“-Läden, drei sind’s mittlerweile in der Stadt, außerdem nennen sie zwei Filialen in Wolfsburg ihr Eigen.

Einladender Eingangsbereich: Nicht nur wegen der Leuchtschrift wirkt das „Wilma Wunder“ sehr gemütlich. Das Interieur stammt zum Teil aus italienischer Designerhand. © Quelle: Ilona Hottmann

Nun also eine ganz neue Form in Sachen Gastgewerbe: Das „Wilma Wunder“ soll trendbewusste Leute gleichermaßen begeistern wie Familien. „Wir sind einfach für alle da“, betont der ältere Bruder. Auf der Karte finden sich Frühstücksleckereien wie Eggs Benedict, Pancakes und Smoothies, außerdem Flammkuchen aller Art, Suppen, Salate und Schnitzel – Letzteres in veganer Variante, klassisch als Wiener Art oder vom Schwein. Das ist bei den anderen Läden bundesweit auch so, „aber haben wir noch regionale Besonderheiten.“ Die da wären? „Calenberger Pfannenschlag, Honig vom regionalen Imker sowie den Meter Lüttje Lage“ – hier kommt Lokalkolorit auf den Teller.

Ein Statement in und für ihre Heimatstadt zu setzen, ist den Machern wichtig: „Wir sind hier aufgewachsen, lieben Hannover. Also können wir etwas zur Wirtschaft beitragen.“ Gut eine Million Euro wurde in die 550 Quadratmeter große Örtlichkeit investiert. Drinnen finden 200 Gäste Platz, auf der Terrasse draußen wird es 160 Sitzgelegenheiten geben. Wie weggeblasen ist der alte Daddel-Mief der Spielothek, die zuvor an dieser Adresse zu Hause war.

In Küche, an der Bar und im Servicebereich sind die Tekkals gut aufgestellt, „auch wenn es nicht leicht ist, Personal zu finden“. Wer Lust hat, Teil des Teams zu sein – Credo: „Wir sind eine Idee, haben aber viele Hände und Herzen“ – soll sich einfach melden. Los geht’s erst mal unaufgeregt und leise immer sonntags bis donnerstags von 8.30 bis 23 Uhr, freitags und sonnabends bis Mitternacht. Die große Eröffnungsparty soll am 6. Oktober folgen.

