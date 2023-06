﻿Weniger Hauptstraßen für Hannover: So will Grün-Rot Tempo-30 in Hannover durchdrücken

Um solche Straßen könnte es konkret gehen

Bislang gibt es keine offizielle Wunschliste der Ratspolitik, welche Straßen aus dem Hauptstraßennetz degradiert werden sollen – der aktuelle Antrag hat zum Ziel, dass die Stadt dafür ein Konzept für die Umsetzung erarbeitet. Aber aus Andeutungen in der Debatte lässt sich erahnen, worum es gehen könnte. So fiel etwa die Bemerkung, dass der Köthnerholzweg in Linden aktuell Teil des Hauptverkehrsstraßennetzes sei. In der Nordstadt ist es die Nienburger Straße. Obwohl die Bundesstraße B6 parallel verläuft, ist sie im stadtinternen Netz als Hauptverkehrsstraße definiert. In der Südstadt dient außer der Marienstraße (die aber meist so verstopft ist, dass ohnehin niemand schneller fahren kann als Tempo 30) die Sallstraße als Beispiel. Dort ist die Maximalgeschwindigkeit abschnittsweise auf Tempo 30 reduziert, etwa vor den Kitas. Weil die Straße aber als Hauptstraße kategorisiert ist, darf die Kommune dort nicht durchgehend Tempo 30 anordnen, sondern eben immer nur auf Abschnitten. Weiterer Kandidat für eine Herabstufung von der Kategorie Hauptstraße könnte die Bernadotteallee sein, die Verbindung zwischen der Zoo-Kreuzung und dem Lister Turm. Obwohl sie quer durch den Stadtwald führt und mehrere Fußgängerüberwege hat, durfte der Bezirksrat dort keine Veränderungen an der Verkehrsführung vornehmen lassen, weil die Bernadotteallee Teil des hannoverschen Hauptstraßennetzes ist. An dem Beispiel wird deutlich: Es geht nicht nur um Tempo 30, sondern auch um mögliche Umbauten im Verkehrsraum. Das Bundesgesetz schreibt auch in der geänderten Fassung, die das Kabinett am Mittwoch vorbereitet hat, „Flüssigkeit „ und „Leichtigkeit“ als Kriterien für den Verkehr vor. Insbesondere auf Hauptstraßen darf also ohne Sondergenehmigung nichts eingebaut werden, was Autos diese „Leichtigkeit“ beim Fahren nimmt. Hannover ist mit Leipzig, Augsburg und anderen Städten Gründungsmitglied der „Initiative lebenswerte Städte“, die vom Bund mehr Handlungsfreiheit in Verkehrsfragen fordert. „Die Kommunen sollen selbst entscheiden können, wo wie schnell gefahren werden soll“, sagte Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) während der aktuellen Debatte. Dabei gehe es nicht um parteipolitische Fragen. In Augsburg etwa ist die CSU stärkste Fraktion im Rat. „Sie sehen daran: Das Thema beschäftigt Städte jeder Couleur“, sagte Vielhaber. Der Städte-Initiative haben sich mittlerweile 729 Kommunen angeschlossen.