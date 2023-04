﻿Paar aus Hannover bei Temptation Island: So erging es Loreen Schenke und Adam Bloch nach den Dreharbeiten

Hannover/Portugal. Sie flirtet gerne mit anderen Männern und mag es, sich freizügig zu kleiden. Er kann ihr nicht zu 100 Prozent vertrauen. Die Lösung? Bei „Temptation Island“ auf RTL+ teilnehmen und ihre Treue testen. So zumindest dachte es sich das hannoversche Paar Loreen Schenke (24) und Adam Bloch (26).

Das Prinzip der Realityshow: Vier Paare ziehen auf die „Insel der Versuchung“ in Portugal, Partner und Partnerin kommen für zwei Wochen in zwei verschiedene Villen. Dort sind die Männer und Frauen aber nicht unter sich, sondern bekommen Gesellschaft von jeweils acht Verführerinnen und Verführern.

V.l.: Sarah und Nico, Tatum und Louis, Moderatorin Lola Weippert, Adrian und Charleen, Adam und Loreen

Keine Angst, dass der Partner bei der Versuchung fremdgehen könnte? „Nö“, sagt Schenke gelassen. „Ich habe generell nie vor etwas Angst.“ Dennoch waren die Gedanken beim Abschied an den vielleicht letzten Kuss für immer da. „Wir haben am letzten gemeinsamen Abend extra noch Erinnerungsfotos und -videos zusammen gemacht – falls es nach den zwei Wochen vorbei sein sollte“, erzählt Schenke, zurück in Hannover.

Die fünfte Staffel von „Temptation Island“ ist inzwischen abgedreht, seit dem 30. März erscheint jede Woche eine neue Folge, zwölf gibt es insgesamt. Seit ein paar Wochen sind Schenke und Bloch wieder in ihrer Heimat. Ob zusammen oder getrennt, erfahren wir erst Ende Juni im Staffelfinale. Die Interviews führen wir getrennt mit Bloch und Schenke, um den Beziehungsstatus nicht erahnen zu können.

Doch ob als Paar oder Singles: Die Rückkehr in den Alltag war nicht einfach, erzählt Bloch. „Ich hatte noch zwei Tage frei und bin dann wieder arbeiten gegangen. Aber in der ersten Woche war ich zu nichts zu gebrauchen. Ich war völlig erschöpft“, so der 26-Jährige. „Ich habe meine Kollegen angeflunkert und gesagt, ich habe zwei Wochen Partyurlaub gemacht.“

Was nicht mal richtig gelogen war. Gleich am ersten Abend floss reichlich Alkohol. Ob bei diesen Zuständen überhaupt noch Gedanken an den Partner da sind? „Klar“, sagt Schenke. „Ich habe mir ständig Sorgen gemacht.“

Besonders entfacht wurden diese am Lagerfeuer, wo Moderatorin Lola Weippert (26) Bilder aus der Villa des Partners beziehungsweise der Partnerin zeigte. In der zweiten Folge musste Schenke sehen, wie ihr Adam die Brüste von Verführerin Justyna (26) mit Sonnenmilch eincremte. „Damit ging es mir nicht gut“, sagt sie uns. Und Bloch? „Ich habe die Situation nicht als schlimm empfunden. Ich wusste, wo die Grenzen sind.“ Bleibt abzuwarten, ob das für alle Folgen gilt.

Schenke und Bloch kennen sich aus Empelde

Sollten sich Schenke und Bloch trennen, könnte es Nachbarschaftskrieg geben: Die beiden sind Nachbarn in Empelde, so lernten sie sich kennen. „Ich saß im Sommer 2020 mit meiner Freundin auf dem Balkon. An diesem Tag nahm Adam nicht wie sonst das Auto zur Arbeit, sondern ging zu Fuß an meinem Haus vorbei“, erinnert sie sich an die erste Begegnung. Schenke gefiel, was sie sah. „Meine Freundin kannte seinen Namen und ich schrieb ihn auf Instagram an.“ So nahm die Liebesgeschichte ihren Lauf.

Inzwischen haben die beiden einen Hund zusammen: den American Bully Magnus. Dessen Bruder lebt jetzt bei Fußballstar Kevin Prince Boateng (36). „Das Schwierigste an Temptation Island war im Vorfeld für mich der Gedanke daran, zwei Wochen von ihm getrennt zu sein“, sagt Bloch. „Ihn wiederzusehen, war unglaublich.“ Bei Schenke flossen die Tränen, als sie Schwester und Mutter wiedersah.

Nur die Notfallkontakte durften wissen, wo Schenke und Bloch in den zwei Wochen wirklich waren. Erst als RTL offiziell die Staffel-Teilnehmenden bekannt gab, durfte das Paar seine Freunde einweihen. „Alle haben es gefeiert“, erzählt Schenke. „Meine Mama guckt sich alle Folgen an – mein Papa nicht“, ergänzt sie und lacht. Bloch: „Meine Familie und Freunde sind meine größten Fans.“

Loreen Schenke war bereits im TV zu sehen

Für Bloch war es die erste TV-Erfahrung. Schenke war bereits bei „The Beauty and the Nerd“ (Pro7) sowie bei „Ex on the Beach“ (RTL+) zu sehen, „Temptation Island“ kannte sie als Zuschauerin. „Aufgrund ihrer Erfahrung war sie nicht nervös. Ich habe mir Tipps von ihr geholt“, erzählt Bloch. „Für mich war die Nacht davor eine Katastrophe, ich war so aufgeregt.“ Im Nachhinein sei die Teilnahme „das Beste und krasseste gewesen, das ich jemals gemacht habe“, sagt Bloch. „Man fühlt sich wie ein Star, wenn man vor diesen Fernsehkameras sitzt und Interviews gibt.“

Oder in der Heimatstadt erkannt wird. „Ein Mädchen hat mich letztens vor der Arbeit angesprochen“, erzählt die Augenbrauen- und Wimpern-Stylisting. Und auch Bloch wird ständig erkannt. „Aber die Leute trauen sich nicht, mich anzusprechen, und schreiben mir dann anschließend bei Instagram, dass sie mich gesehen haben.“