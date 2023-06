Die fünfte Staffel der Realityshow „Temptation Island“ verließen einige Paare als frisch gebackene Singles. Loreen Schenke und Adam Bloch aus Hannover allerdings nicht. Wir verraten, wie es ihnen heute geht – und zu wem sie noch Kontakt haben.

Hannover. In ihrer Instagramstory zeigt Loreen Schenke (24) Fotos von sich auf Rhodos. Sie postet Bilder vom Meer, von sich im Pool, vom Frühstück für zwei. Lange Zeit war Partner Adam Bloch (27) in den Beiträgen nicht zu sehen – obwohl er mit dabei ist. Nun ist die Geheimniskrämerei nach vielen quälenden Monaten vorbei. „Uns geht es besser denn je“, sagt Bloch am Telefon und klingt erleichtert, es endlich aussprechen zu können. Auf RTL+ ist gerade die letzte Folge der Realityshow „Temptation Island“ zu sehen – das „große Wiedersehen“. Jetzt darf Bloch, der seiner Partnerin in der Show sogar einen Antrag machte, wieder offiziell Teil von Schenkes Leben sein.