﻿Adam Bloch und Loreen Schenke: Hannover-Paar verlobt sich bei Temptation Island

Während andere Paare der Versuchung auf Temptation Island nicht widerstehen konnten, fremdgingen und sich trennten, rückten Loreen Schenke und Adam Bloch aus Hannover noch näher zusammen. Jetzt folgte der Heiratsantrag vor der Kamera. Wir haben mit den Frischverlobten gesprochen.

Hannover. Die größte Überraschung der fünften Staffel von Temptation Island auf RTL+ kam vom hannoverschen Paar Loreen Schenke (24) und Adam Bloch (26). In der vorletzten Folge ging der Hannoveraner vor seiner großen Liebe auf die Knie. Wo wir ohnehin bei Spoilern sind: Sie hat Ja gesagt. „Ohne mit der Wimper zu zucken“, verrät uns Loreen Schenke ein paar Stunden nach Veröffentlichung der Folge. „Ich hätte niemals damit gerechnet.“ Ihr Neu-Verlobter allerdings auch nicht. „Ich wusste nicht, dass ich Loreen an diesem Tag sehen werde“, erzählt er uns in Hannover. „Ich dachte, ich sehe sie erst später wieder“, so Bloch.