Witwe von 96-Torwart

Seit 13 Jahren kümmert sie sich mit ihrer Stiftung um die Gesundheit von Menschen mit Depressionen und Kindern, die an Herzerkrankungen leiden: Dafür wurde Terese Enke (46) nun in Hannover mit dem Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens ausgezeichnet. Wir waren in der Ratsstube des Neuen Rathauses dabei.

Mirjana Cvjetković WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket