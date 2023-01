﻿Razzia in Laatzen: Terrorgruppe um geplante Lauterbach-Entführung angeklagt

Ein Niedersachse muss sich wegen Terrorverdachts vor Gericht verantworten. Der Mann soll Teil der fünfköpfigen „Reichsbürger“-Gruppe gewesen sein, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach entführen wollte. Deshalb gab es im April 2022 auch eine Durchsuchung in Laatzen.

Karlsruhe/Laatzen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat Anklage gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe erhoben, die den Sturz der Bundesregierung und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben soll. Unter den fünf Beschuldigten aus der „Reichsbürger“-Szene ist auch ein Mann aus Niedersachsen. In dem Zusammenhang gab es im April 2022 eine Razzia in Laatzen und Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland).