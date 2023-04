﻿Tesla-Tempo am Kraftwerk Stöcken: Biomasse-Anlage wächst schon

Ersatzprojekt für Hannovers Kohlekraftwerk: Gerade erst wurde die Genehmigung für die Altholzverfeuerung erteilt – aber dank der Erlaubnis zum vorzeitigen Baubeginn ist der Hochbau schon weit vorangeschritten, ähnlich wie bei Teslas E-Autofabrik in Brandenburg.

Hannover. Erst in der vergangenen Woche hat das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt des Landes die Genehmigung für das neue Biomasse-Kraftwerk erteilt, das als wichtiger Baustein zum Ersetzen des Kohlekraftwerks in Stöcken fungieren soll. Enercity legt dabei ein Tesla-Tempo vor: Der Rohbau ist bereits sichtbar vorangeschritten, denn ähnlich wie bei der Brandenburger Fabrik des E-Autobauers wurde auch in Hannover der vorzeitige Baubeginn zugelassen.