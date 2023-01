﻿Test von Hannover aus: GLS will Pakete mit der Bahn verschicken

Seit langem wird von vielen gefordert: Güter gehören auf die Bahn, und damit sind auch Pakete gemeint. Jetzt probiert auch der Paketdienstleister GLS, wie das so funktioniert könnte – auf der Strecke zwischen Hannover und Nürnberg. Was bringt das? Und wie weit sind die Wettbewerber?

Hannover. Weg von der Straße, rauf auf die Schienen: Auch Paketdienstleister GLS Germany sammelt derzeit Erfahrung mit dem Paketversand per Schiene. In einem vorerst bis Ende Januar laufenden Pilotprojekt auf der Strecke Hannover – Nürnberg sollen täglich bis 1000 Pakete mit dem Zug aus dem Süden in den Norden geschickt werden.

Bei dem Projekt werden laut Angaben des Paketdienstleisters erstmals Pakete von GLS „in nennenswertem Umfang mit dem Güterzug transportiert“. Der Test sei Teil seiner Nachhaltigkeitsstrategie „Klima Protect“.

„Hoffen auf neue Erkenntnisse“

Laut der für den Norden Deutschlands zuständigen GLS-Regionalchefin Melanie Menkhaus habe man das lange geplant und „entsprechend genau vorbereitet“. Es habe schon kleinere Versuche gegeben, nun „erhoffen wir uns vor allem neue Erkenntnisse und Messwerte hinsichtlich des emissionsarmen Langstreckentransports unserer Pakete“. Eine Ausweitung der GLS-Schienenlogistik auf weitere Strecken in Deutschland scheint beschlossen, denn daran wird bereits gearbeitet. Laut GLS-Sprecher Pelle Faust werden nach dem Pilottest „weitere Direktverkehre“ via Bahn getestet und könne die Strecke Nürnberg – Hannover „nach Auswertung der Ergebnisse jederzeit und kurzfristig wieder aufgenommen werden“.

Kunden machen Druck

Demnach soll die Verlagerung auf die Schiene künftig als Teil der Nachhaltigkeitsambitionen des Transportdienstleisters „eine immer größere Rolle einnehmen“. Bis zu 80 Prozent der Emissionen könnten so eingespart werden, wenn statt einem Lkw die Bahn genutzt wird.

Diese Strategie verfolgt GLS nicht nur von sich aus: Nachhaltigkeit spiele für die „Kunden und Partner eine immer größere Rolle“, heißt es von der Geschäftsführung. GLS will bis 2045 vollständig emissionsfrei sein.

Durch die Vermeidung und Reduzierung sowie Kompensation von Emissionen sei der Paketversand schon seit 2019 klimaneutral. Derzeit seien auch schon täglich rund 600 Elektrofahrzeuge in über 50 deutschen Städten im Auftrag von GLS unterwegs.

Pilotprojekt Hannover – Nürnberg: Ein Container von GLS bei der Verladung auf einen Güterzug. © Quelle: GLS Germany

Know-How von Kombiverkehr

Bei dem Pilotprojekt arbeitet GLS mit der Kombiverkehr KG aus Frankfurt am Main zusammen, was die Buchung freier Stellplätze für einzelne Container auf Zügen der DB Cargo ermögliche.

Die Ersparnis beim Schieneneinsatz beträgt laut Kombiverkehr beim Rundlauf eines Containers mit sechs Tonnen Fracht auf den 440 Schienenkilometern zwischen Hannover und Nürnberg bis zu 350 Kilogramm CO2 – pro Jahr wären das rund 85 Tonnen Kohlendioxid.

Die Strecke zwischen Nürnberg und Hannover ist laut GLS als Teststrecke gewählt worden, weil dortige Depots unmittelbar erreichbar seien. Verladen würden derzeit noch „ausschließlich zeitunkritische Sendungen.“

DHL: 100.000 Pakete auf einen Schlag

Marktführer DHL bewegt nach eigenen Angaben schon mindestens sechs Prozent seines Paketaufkommens in Deutschland per Zug. Das laufe auf etwa 20 Strecken, bedeute etwa 60 DHL-Züge je Woche. Eingesetzt werden komplette Güterzüge, die etwa 70 Container laden können, so je bis zu rund 100.000 Pakete auf die Schiene bringen sollen. Damit würden 1000 bis 1200 Tonnen CO2-Emissionen im Monat gespart. Als „langfristiges Ziel“ peilt die Deutsche Post-Tochter 20 Prozent Schienentransportverkehr an.

DPD will auch von Lehrte aus testen

DPD versucht sich seit Mai 2022 zwischen Hamburg und Duisburg ebenfalls am Transport über das Schienennetz, spare dabei schon 2,5 Tonnen CO2 je Tag. Bis Jahresende sollen rund fünf Prozent des Paketaufkommens von DPD per Zug unterwegs sein. Geplant seien weitere Zugverbindungen zwischen Lehrte und Nürnberg sowie Köln und München.

Hermes fährt nach Lodz

Hermes, der zur Hamburger Otto-Gruppe gehörende Paketdienstleister, hat vergangenen Sommer berichtet, auf dem 625 Kilometer langen Schienenweg zwischen Magdeburg und Lodz in Polen Erfahrung zu sammeln, wo etwa 1,3 Millionen Pakte pro Jahr bewegt würden.