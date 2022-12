﻿Neue Kombitests für Corona, Grippe und RSV: Testzentrum macht Angebot in Hannover – Apotheken zögern noch

Dreifache Diagnosemöglichkeit: In Hannover bieten zwei Testzentren jetzt auch Kombitests an – für die Diagnose von Corona, Grippe und RSV.

Hannover. Drei auf einen Streich: Aktuell wird zunehmend über neue medizinische Kombitests diskutiert. Sie sollen Corona, Grippe und RSV (eine Atemwegserkrankung, die derzeit besonders bei Kindern grassiert) diagnostizieren. Auch in Hannover gibt es jetzt ein derartiges Angebot.

Nachdem Konstantin Boeck einen solchen Dreifachtest nach eigenen Worten „zehn Tage in der Praxis erprobt und dabei gute Erfahrungen gemacht“ hat, bietet der Betreiber des Schnelltestzentrums Hannover ihn nun in zweien seiner Testzentren in der Karmarschstraße (Mitte) und in Döhren an.

Sinnvoll zum Schutz von anderen

Als Arzt hält Boeck diese Testmöglichkeit für sinnvoll. Es gehe ihm nicht nur ums Geschäft, beteuert er. „Gerade jetzt zu den Feiertagen, wo viele auf Besuch gehen wollen – da kann man etwas tun, um andere zu schützen“, meint er. Boeck sagt, er habe festgestellt, „dass viele Menschen einen negativen Corona-Test haben, aber dennoch Symptome“. Und es sei gut zu wissen, ob eine recht harmlose Erkältung oder vielleicht doch eine echte Grippe beziehungsweise RSV dahinter stecken. Wer bei ihm einen entsprechenden Kombitest macht, muss dafür 8 Euro bezahlen.

Arzt und Testzentrumsbetreiber: Konstantin Boeck bietet in Hannover jetzt Kombitests an. © Quelle: Rainer Dröse

Abwartend: Apotheken in Hannover

In Hannovers Apotheken wird ein solcher Kombitest derzeit offenbar noch nicht angeboten, das hat eine kleine, nicht repräsentative Umfrage ergeben. Magdalene Linz etwa, die die Leibniz Apotheke an der Georgstraße betreibt und viele Jahre Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen war, will „erst mal schauen und prüfen, ob das etwas für uns ist“. Zudem sei unklar, ob es ausreichend Bedarf auf Kundenseite gibt.

Grundsätzlich jedoch findet Linz „so einen Dreifachtest sinnvoll“. Denn die Arztpraxen und Labore sind derzeit ausgelastet. Es könnte eine Entlastung bringen, wenn Patienten schon im Vorfeld klären könnten, ob hinter ihren Symptomen Corona, RSV oder eine klassische Grippe stecken. Um einen solchen Nachweis zu erbringen, müsse es sich aber auch um einen „wirklich guten Test“ handeln, betont Linz. Sie werde sich entsprechende Studien anschauen. Falls sie derartige Tests ins Angebot nimmt, würden diese allerdings nicht nur 3 bis 3,50 Euro kosten wie Covid-Tests, sondern wohl zwischen 5 und 7 Euro, prognostiziert die Apothekerin.

Apotheker wollen noch prüfen, wie gut die Kombitests sind

Bernd Langlotz, Apotheker in der Marienapotheke in der Südstadt, hat nach eigener Auskunft schon mehrfach Nachfragen von Kunden nach den Kombitests bekommen und ist derzeit „auf der Suche nach geeigneten Lieferanten“. Außerdem will er ebenfalls vorliegende Studien auswerten.

Silke Walter, Inhaberin der Sonnen Apotheke an der Lister Meile sagt, sie habe sich mit den Kombitests noch nicht auseinandergesetzt. „Wir müssen da erst noch prüfen, wie zuverlässig die sind. Wenn ich so etwas anbiete, möchte ich dahinter stehen, dann muss es ein vernünftiger Test sein, da lege ich Wert drauf.“ Sie wisse von einigen Kollegen in Deutschland, die diese Tests schon anbieten.

Die Apothekerkammer Niedersachsen kann nicht sagen, wie verbreitet solche Angebote im Land bereits sind. Sie weist jedoch darauf hin: Apotheken dürfen die Kombitests zwar verkaufen, nicht aber selbst durchführen.