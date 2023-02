﻿Mode im Museum: Sonderausstellung in Kirchrode zeigt Kleider von Rokoko bis Fast-Fashion

Kirchrode. Feinste Handarbeit gegen maschinelle Massenproduktion, edler Samt gegen synthetische Fasern, Haute Coture gegen Fast-Fashion – die neue Sonderausstellung „Vom Rokoko-Traum zum globalen Albtraum“ im Museum für Textile Kunst Hannover offenbart viele Gegensätze. Initiatorin Erika Knoop will damit zum Nachdenken anregen: „Der Müll der modernen Fast-Fashion muss aufhören.“

Knoop präsentiert auf 80 Quadratmetern eine eine breite Auswahl an teils einzigartigen Kleidungsstücken aus unterschiedlichen Epochen. So können Besucher unter anderem Kleider aus dem Spätbarock und der Gründerzeit bestaunen. Auch Haute-Coture-Liebhaber kommen in der neuen Ausstellung auf ihre Kosten: Die Auswahl umfasst Outfits von Designern wie Alexander McQueen, Vivienne Westwood oder auch Jean-Paul Gaultier. Damit bildet die Schau insgesamt über 250 Jahre Modegeschichte ab.

Gesellschaftskritik mit Folgen: Der Dollar-Anzug von Andora führte zu Einreiseverbot in den USA. © Quelle: Nancy Heusel

Anzug führt zu Einreiseverbot

Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist eine Leihgabe der Designerin Stella Stein-Schneider, Frau des bekannten Gitarristen der Band Fury in the Slaughterhouse, Christof Stein-Schneider. In den 90er-Jahren beauftragte der hannoversche Künstler Andora die Konzeptionistin mit einem Anzugsentwurf. Andora ist für seine Arbeit mit Dollar-Noten bekannt, die bis heute aus Baumwolle gefertigt werden und deswegen für den Künstler ein Symbol des Sklavenhandels darstellen. Für das Projekt bedruckte Stein-Schneider eine Art Bademantel mit echten Dollar-Noten. Das Design sorgte nicht nur in der Kunstwelt für Aufsehen: Die USA erlegte Andora als Konsequenz seiner Werke ein bis heute anhaltenden Einreiseverbot auf.

Christof Stein Schneider (Gitarrist) und seine Frau Stella Stein-Schneider (Modedesignerin) © Quelle: Nancy Heusel

Schattenseiten der Modeindustrie

Die Ausstellung will auch die Schattenseiten der Textilindustrie beleuchten. Zum Abschluss der Darbietung presst ein Fangnetz einen unübersichtlichen Kleidungshaufen an die Wand. „Das ist alles Müll“, sagt Knoop dazu. Und damit meint sie nicht die Preisklassen, sondern spielt auf die Qualität der Kleidung an: „Da krieg’ ich keine Luft mehr.“ Für die Designerin hängt das mit der sogenannten Fast-Fashion zusammen. Marken wie Zara, H&M oder Primark würden massenhaft trendorientierte Stücke in minderer Qualität und zu niedrigen Preisen produzieren. Dadurch würden Unmengen an Müll entstehen, welcher Millionen Jahre bleibe, so Knoop. Designerin Stein-Schneider hat die passende Lösung parat: „Fast-Fashion muss einfach aufhören.“

Eigene kleine Kreislaufwirtschaft

Der Müllberg hat aber auch einen praktischen Nutzen: Gegen eine Museumsspende von 5 Euro können Besucher ein eigens mitgebrachtes Kleidungsstück gegen ein Teil aus dem „Müllberg“ eintauschen. So leistet das Museum für Textile Kunst seinen eigenen kleinen Beitrag zur Problembekämpfung. Interessierte können die Ausstellung noch bis zum 3. September besuchen.