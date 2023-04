﻿Hannovers beliebtestes Burgerlokal: The Harp in Linden feiert zehnten Geburtstag

Hannover. Die Geschichte hat er zwar schon oft erzählt, aber zum zehnten Geburtstag eines Kultlokals gehört sie zum Pflichtprogramm: „Das entstand aus einer Bierlaune heraus“, erzählt Daniel Jäger (37) und meint damit die steile Erfolgskurve von The Harp am Schwarzen Bären. Im Lindener Pub hat er damals nämlich seinen 27. Geburtstag gefeiert. Und am Ende des Abends den Wirt gefragt, ob er eines der Guiness- oder Kilkenny-Gläser mitnehmen könnte. „Er hat gesagt: ,Du kannst den ganzen Laden haben, ich will verkaufen’“, erinnert sich Daniel Jäger. Am nächsten Tag stand er wieder auf der Matte und unterschrieb den Vertrag.

„Das ist mein Baby“, sagt er zehn Jahre später. Und es ist auch das Baby einer stetig gewachsenen Schar von Harp-Fans, die das Lokal mit Höchstbewertungen im Internet überschütten und regelmäßig von den besten Burgern in der Stadt schwärmen. „Wir schicken 300 Burger am Tag raus, vergeben Tische mit Zwei-Stunden-Zeitfenster, haben manchmal am Tag 140 Anrufe für Reservierungen“, erzählt Jäger und klingt, als könne er das selber kaum glauben. „Denn die ersten Jahre waren echt hart.“

Jägers schwieriger Start im The Harp

Das Lokal, das Wirt Andrew Cooper in den 2000er-Jahren zum Magneten gemacht hatte, war heruntergewirtschaftet, vor der Tür die langwierige Baustelle für den Hochbahnsteig auf der Benno-Ohnesorg-Brücke. „Ich habe versucht, frischen Wind reinzubringen. Und habe jeden Tag mit jedem Gast gesprochen“, sagt Jäger. Am Anfang seien das nicht viele gewesen. The Harp machte einige Metamorphosen durch, bis der Durchbruch kam.

„Anfangs war es eine Musikkneipe, wir hatten fast jeden Tag Bands – Rockabilly, Punk, Irish Folk.“ Auf der Karte standen ein Foccacia-Burger in drei Variationen, Flammkuchen, Salat. „Ich wollte eigentlich keine Kneipe mit Essen.“ Der 37-Jährige lacht. „Aber die Leute haben entschieden.“ Also weitete er das Angebot aus. „Weil der Foccaccia-Burger eher aussah wie ein Sandwich, machte ich mich auf die Suche nach passenden Brötchen.“ Die backte erst ein Harp-Angestellter selber, seit vielen Jahren liefert sie Serge Maranzana aus der Pâtissérie Elysée.

Der Erfolg kam Schritt für Schritt. „2013 gab es Burger in Hannover ja nur bei uns, im Henry’s und bei McDonalds. Es lief immer besser. Und es wurde von Jahr zu Jahr heftiger.“ Weil Jäger auch noch andere Baustellen aufmachte: Ein Jahr betrieb er das Mio Mio an der Deisterstraße, eröffnete 2020 zusammen mit Andreas Oldenburger vom Locorito und den Schenker-Chefs Frido Marquardt und Monty Emrich das(inzwischen geschlossene) Cuchillos am Steintor. Aus dem er sich aber nach wenigen Monaten wieder zurückzog. „Ich mag die Innenstadt nicht“, habe er festgestellt. „Die Leute haben keine Zeit, es fehlt die Wertschätzung für die Produkte.“

Neue Harp-Küche, Butjer und Foodtruck

Jäger fokussierte sich auf das Harp, baute in der Coronazeit sechs Monate lang die Miniküche um, kümmerte sich um sein Team. „Meine Leute sind fantastisch“, stimmt er ein Loblied an auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihm schon seit Jahren die Treue halten. „Ohne sie wäre ich heute nicht hier.“ Und er könnte es sich nicht leisten, sich auf das Organisatorische und Planungen im Hintergrund zurückzuziehen. Denn mit einem Foodtruck ist Jägers Team auch noch gut gebucht für Hochzeiten und Firmenfeiern. Das Butjer in der Falkenstraße gehört ebenfalls zur Harp-Familie; Diana Schweinfort leitet es. „Unser Überlaufbecken“, scherzt Jäger. Denn das Speisenangebot dort hat er nach einer Phase mit deutscher Küche mit Rouladen und Senfeier umgestellt auf – Burger. So könne der Andrang im Harp besser geregelt werden.

Zehn Jahre einer Erfolgsgeschichte: Daniel Jäger hat The Harp zur Institution gemacht. © Quelle: Rainer Droese

Dabei war der gelernte Veranstaltungskaufmann vor zehn Jahren eigentlich auf dem Absprung. Er hatte im Golfclub Gleidingen gearbeitet, Events ausgerichtet, war dann ins Hotel Crowne Plaza gewechselt – und unzufrieden. „Ich wollte raus aus der Gastronomie und bin Vollzeit in der Gastronomie gelandet“, sagt er mit einem Kopfschütteln. The Harp ist ein Familienprojekt, das er zusammen mit seinem Schwager aufgebaut hat, doch auch die Eltern in Arnum machen mit. „Da ist nämlich unser Lager. Und mein Vater ist irgendwie auch unser Harp-Hausmeister.“

Linden ist Daniel Jägers Mittelpunkt geworden. An der Ihme, nur fünf Minuten vom Pub entfernt, wohnt er auch. „Das hier ist Kult“, sagt er und meint auch das „Bermudadreieck“, dass das Harp zusammen mit der Bar Bronco’s und dem Asialokal Tru Story von Ngoc Duc „Nucki“ Nguyen bildet. Ein Irish Pub am Schwarzen Bären, der weit über Hannover bekannt ist. Jäger hat in den vergangenen Jahren mehr als 1000 Pullis und Mützen mit Harp-Logo verkauft. „Neulich habe ich einen Typen in Hamburg mit einer Harp-Mütze gesehen“, freut sich der 37-Jährige. Und irischstämmige Messebesucher aus Boston hätten zurück in der Heimat vom „famous Harp“ geschwärmt.

Am zehnten Geburtstag kann man auch einen Blick in die Zukunft wagen: „Ich habe noch Mietvertrag für 20 Jahre“, sagt Jäger. Das sind Perspektiven.