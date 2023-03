﻿Theatergruppe „Hainhölzer Rampe“ zeigt René Heinersdorffs Komödie „Aufguss“

Hannover. Sauna könnte ja so schön sein. Wenn da die anderen nicht wären. So jedenfalls ist es in René Heinersdorffs Komödie „Aufguss“, die das Theater „Hainhölzer Rampe“ auf die Bühne gebracht hat und an zwei Aufführungstagen im April wiederholen wird.

Da ist einmal Dieter, (Marc Jacobmeyer) der seiner Geliebten Mary (Sandra Einhellinger) gerne ein Kind schenken möchte. Da er selbst keines mehr zeugen kann, hat er den Bekannten eines Bekannten, Alain (Hans Juraschka) gebeten, Mary seinen Samen zu spenden. Dann ist da Dr. Höffgen (Axel Hengst), der wiederum gerne eine Geldspende für seine Kinderklinik von Dieter erhalten möchte. Er lässt sich – zur Tarnung – von seiner Sekretärin Emilie (Lydia Fowell) in die Sauna eines Wellnesshotels begleiten, wo die ganze Bande aufeinander trifft.

„Aufguss“ ist eine Boulevardkomödie

Dass sich dabei allerlei Missverständnisse ergeben, wer nun eigentlich wem was spendet – Geld, Samen – versteht sich von selbst, schließlich ist „Aufguss“ eine Boulevardkomödie. Gleichzeitig aber lauern aber auch hinter jeder Szene mindestens zwei skandalöse Enthüllungen: Eigentlich will Dieter sich von Mary trennen, das Kind soll ein Abschiedsgeschenk sein. Mary hatte auch schonmal was mit Alain und möchte sich auch von Dieter trennen, schwanger ist sie sowieso, aber eigentlich auch nicht. Dieter ist gar nicht verheiratet, hatte aber auch schonmal was mit Emilie. Und so weiter und sofort. Außerdem fuhrwerkt zwischen alldem noch der stoische Hausmeister (Mark Fowell) herum.

Dialoge finden auf zwei Ebenen statt

Das Schöne an „Aufguss“ ist, dass es so herrlich absurd ist. Die Dialoge finden quasi durchgängig auf zwei Verständnisebenen statt. Für einen der Dialogpartner geht es um Samen-, für den anderen um Geldspenden. Allein daraus konstruiert der Theatertext gute 30, 40 Minuten doppeldeutiger Witze. Gleichzeitig treibt er das Prinzip „Plott Twist“ in absurde Höhen. Ab der Hälfte des Stückes wird es für die Zuschauerinnen und Zuschauer schwer zu behalten, wer da schonmal mit wem was hatte, wer wen angelogen hat, wer sich von wem trennen möchte.

Beides zusammen erheiterte das Premierenpublikum im Saal des Gemeindezentrum St. Marien sehr. Seit 1989 gibt es das Theater „Hainhölzer Rampe“ schon, einige der Mitglieder sind dort schon jahrelang aktiv, sodass die alten Bühnenhasen durchaus wissen: Das Absurde wird noch absurder – und lustiger – wenn man es mit ernster Miene abliefert. Das gleicht auch ein paar Schwächen des Textes aus, der sich ohne Rücksicht auf Verluste in seinen gerne schlüpfrigen Wortspielen gefällt. So wird aus „Aufguss“ ein unterhaltsamer Abend, den das Publikum mit langem Applaus bedenkt.

Karten sind noch verfügbar für die Aufführungen am Freitag, 14.April, 19 Uhr, und am Sonnabend, 15. April, 19 Uhr.