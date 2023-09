﻿Theodoros Nikolaidis: Stars wie Jason Derulo und Akon feiern den Künstler mit der Maske

Hannover. Theodoros Nikolaidis (31) schaltet das Licht in seinem Langenhagener Atelier aus und knipst das Schwarzlicht an. Plötzlich sehen seine Kunstwerke ganz anders aus. Die Neonfarben leuchten, die Motive bekommen eine neue Dynamik. „Meine Kunst hat alchemistische Züge“, findet er. „Ich liebe es, verschiedene Materialien, Farben und Stile miteinander zu kombinieren.“

Er zeigt auf ein Bild, das über der Couch hängt. Ein Frauengesicht ist mit Blattgold verziert. „Viele bezeichnen meine Kunst als zeitgenössisch. Ich würde sie anders beschreiben: Ich kombiniere einen antiken und modernen Stil. Viele Elemente kommen aus der Mythologie, modern interpretiert“, erklärt der Hannoveraner mit griechischen Wurzeln. „Und es gibt immer eine Botschaft hinter den Bildern.“ Immer ein Stück Theo Nikolaidis. „Aber um mich soll es nicht gehen, deshalb trage ich eine Maske.“

Im Herbst folgt ein Modelabel

Die Besonderheit von Nikolaidis’ Bildern hat sich in der Kunstwelt herumgesprochen. „Die Preise gehen bei 3000 Euro los.“ Das kann sich nicht jeder leisten. „Ich möchte, dass Menschen, die meine Kunst von Herzen mögen, auch etwas bekommen.“ Deshalb startet er im Herbst ein Modelabel. Kleidung, die mit Nikolaidis-Motiven verziert ist.

„Dass ich mal Mode machen würde, hätte ich früher auch nicht gedacht“, gibt er zu. Doch dann kam eins zum anderen: Auf seiner ersten Ausstellung auf der Kunstmesse Art Basel in Miami trug er eine bemalte Lederjacke. Das fiel auf und sprach sich herum.

US-Star Jason Derulo (33) wurde auf die Kunstgalerie in Miami aufmerksam, wo Nikolaidis ausstellte. Wenig später bot er dem Sänger an, ihm eine bemalte Jacke anzufertigen. Derulo und sein Team seien so begeistert von dem Ergebnis gewesen, dass sie Nikolaidis zum Konzert in München einluden. Der Künstler übernachtete im selben Hotel, traf Derulo in der Sauna. „Ich war schon 20 Minuten drin, dann kam Jason rein, und ich wollte nicht rausgehen. Am Ende war ich fast eine Stunde in der Sauna und musste rauskriechen“, erzählt Nikolaidis und lacht.

Diese Stars mögen Nikolaidis

Seine Jacken erreichten weitere Stars. Fußballer wie Ousmane Dembelé (26), Paul Pogba (30), Linton Maina (24) oder Valmir Sulejmani (27), Musiker wie Sido (42) oder Farid Bang (37). Nikolaidis’ Favorit: „Definitiv Akon! Der coolste Typ überhaupt! Er hat sich so über die Jacke gefreut.“

Sein Lieblingsstar: Theo Nikolaidis (rechts) überreicht US-Star Akon eine bemalte Jacke. Auf Fotos versteckt der Künstler sein Gesicht häufig hinter einem Memoji. © Quelle: Privat

Rund zehn Jahre, nachdem Nikolaidis mit der Kunst begonnen hatte, ist er oben angekommen. Nach dem Bachelorabschluss in Eventmanagement und Entertainment wollte Nikolaidis ursprünglich noch einen Masterstudiengang anfügen. Den Bachelor finanzierte er sich mit ersten Kunstverkäufen, „dann ging alles ganz schnell“. Zum Master kam es nicht mehr. „Ich habe immer von einer Kunstkarriere geträumt, aber mir war es trotzdem wichtig, Abitur zu machen und zu studieren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell Erfolg haben würde.“

Ein Rückblick in die Kindheit in der Wedemark: Die Eltern führten ein griechisches Restaurant, mit Kunst hatte niemand zu tun. Doch das große Hobby von Theo Nikolaidis, seinem Zwillingsbruder Kosta und dem großen Bruder Niko Nikolaidis (32) war Malen. „Wir machten immer Wettbewerbe daraus“, erinnert sich Theo Nikolaidis. Neben dem Abi besuchten die drei Brüder eine Kunstakademie, nach drei Jahren erhielten sie nach einer Prüfung ein Zertifikat. Auch Niko Nikolaidis ist heute erfolgreicher Künstler und lebt inzwischen in Köln.

Ein seltener Blick von der Seite: Theo Nikolaidis zeigt sich von vorne nur mit Maske. © Quelle: Rainer Dröse

Theo Nikolaidis ist in Hannover geblieben, er wohnt als Single in der List. Und wenn er mal Freizeit hat, „verbringe ich Zeit mit meiner Familie, ich bin ein totaler Familienmensch“, erzählt der Künstler. „Für mehr reicht dann die Zeit auch nicht mehr, ich bin quasi acht Tage die Woche in meinem Atelier oder im Ausland“, sagt Nikolaidis und lacht. Am Tag vor dem Atelierbesuch ist er erst aus Paris zurückgekehrt. „Da bin ich sehr oft, ich habe viele französische Kunden, vor allem Fußballer.“

Bemalte Mode: Theo Nikolaidis (Mitte) verkauft viele bemalte Jacken an Fußballstars. Für Linton Maina (rechts) und Valmir Sulejmani hat er Turnschuhe bemalt. © Quelle: Benjamin Bromann

Das nächste internationale Projekt führt ihn nach China. Ab Herbst hat er in Chongqing eine Ausstellung, im Oktober fliegt er das erste Mal in das Land. Auf ein weiteres Highlight im Oktober weist er hin: „Es sieht danach aus, als ob ich 50 Cent treffen werde.“ Nikolaidis ist seit seiner Kindheit Fan des US-Rappers, auf seiner Welttournee spielt er auch in Hannover. „Der Kontakt ist schon hergestellt. Ich würde ihm so gerne eine Jacke überreichen.“

Modelabel, China, 50 Cent. so viele Projekte, die noch in diesem Jahr anstehen. Doch Nikolaidis plant schon welche für das nächste Jahr: „Ich möchte Workshops für Kinder und Erwachsene starten, damit ich mein Wissen weitergeben kann.“ Kürzlich hat er Notiz-, Skizzen- und Mandala-Bücher bei Amazon veröffentlicht. „So können Kleine und Große meine Kunst ausmalen“, freut sich der umtriebige Mann, der niemals stillsteht. „Chillen ist nichts für mich.“

