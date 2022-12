﻿Drei gesprengte Üstra-Automaten in Hannover: Steckt eine Bande dahinter?

Erfolglos gesprengt: An der Üstra-Station Bahnstrift hielt der Ticketautomat der Attacke stand, musste aber trotzdem repariert werden.

Innerhalb von nur einer Woche sind in Hannover drei Fahrscheinautomaten der Üstra gesprengt worden. Die bisher letzte Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende im Sahlkamp. Jedes Mal ist ein immenser Schaden entstanden. Die Serie weckt Erinnerungen an 2019.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket