﻿Hannover lädt die europäischen Nachbarn ein – hier Infos zu Tickets

„Hello Europe – Welcome to Hannover“ heißt es beim 31. Internationalen Feuerwerkswettbewerb im nächsten Jahr. Teilnehmer sind neben Deutschland noch Frankreich, die Schweiz, Belgien und zum Abschluss Österreich. Der Wettbewerb steht im Mittelpunkt der aktuellen Marketingkampagne bis Mitte Dezember.

Startklar: Maike Scheunemann, Marleen Schulligen und Hans Nolte haben am Freitag die Teilnehmer des 31. Internationalen Feuerwerkswettbewerb vorgestellt. „Hello Europe – Welcome to Hannover“ heißt das Motto.

Hannover. Weg von der großen Welt der Kontinente, hin zur europäischen Nachbarschaft: Am Feuerwerkswettbewerb 2023 in den Herrenhäuser Gärten nehmen diesmal nur Pyrotechniker aus Eurpa teil. Es sind dies die Länder Frankreich (10. Juni), Schweiz (19. August), Belgien (2. September) und Österreich (6. Juni). Den Auftakt macht Deutschland: Am 20. Mai lässt die Firma Beisel Pyrotechnik aus Heidelberg Raketen in den Abendhimmel von Hannover steigen. Pro Veranstaltungsabend sind wieder 11.500 Zuschauer zugelassen, den Preis hat die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) um zwei Euro leicht angehoben im Vergleich zu 2022.

„Hello Europe – Welcome to Hannover“ heißt es beim 31. Wettbewerb im nächsten Jahr und meint: Alle Teilnehmer grenzen an Deutschland, sind also direkte Nachbarländer. „Nachbarschaft: Was ist wichtiger in diesen Zeiten?“, fragt Hans Nolte, Chef der HMTG-Tochter HVG. Neu ist in diesem Jahr, dass die Teilnehmer ihren Vortrag zeitgleich einreichen mussten, um Nachbesserungen im Programm zu vermeiden. Zur Europahymne „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven brennen sie dann ihr Feuerwerk ab, danach folgt ihr individueller Vortrag am Abendhimmel. Kleinkunst, Kinderprogramm, Musik und ein auf das jeweilige Teilnehmerland abgestimmtes Gastroangebot runden den Veranstaltungsabend ab.

Für Sammler: Eintrittskarten gibt es auch aus Papier

Der Feuerwerkswettbewerb ist zentrales Element der bereits angelaufenen und bis Mitte Dezember dauernden Marketingaktivität der HMTG, der Muttergesellschaft der HVG. „Der Feuerwerkswettbewerb ist diesmal unser Botschafter, Hannover zu besuchen“, so Maike Scheunemann von der HMTG. Unter „Hello Europe“ sind Tipps und Termine aus Hannover in einer Broschüre zusammengefasst, die in einer Auflage von 1,5 Millionen Exemplaren in Tageszeitungen in Norddeutschland verteilt wird. Dazu gibt es Teilauflagen in überregionalen Zeitungen und in ausgewählten ICEs, zudem Großflächenplakate und Werbung auf touristischen Internetseiten im europäischen Ausland.

Tickets für den Wettbewerb gibt es ab sofort online über die Webseite https://visit.ticket2go.de/#!/ , eine Abendkasse bietet die HVG nicht mehr an. Aber dies: 2000 "Sammlertickets" aus Papier pro Veranstaltung, die es aber nur in der Tourist Information am Ernst-August-Platz gibt. Ein Ticket kostet 24 Euro, ermäßigt 21 Euro. Die Familienkarte ist ab 66 Euro zu haben, die Dauerkarte für alle fünf Wettbewerbe gibt es für 105 Euro. Auf www.visit-hannover.com/feuerwerk sind weitere Infos zu Teams, Rahmenprogramm und Ticketverkauf zu bekommen.

Von Sophie Gaedke