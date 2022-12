﻿Tiefgarage bietet Ladeplätze für E-Autos von Innenstadt-Bewohnern

Für Innenstadt-Bewohner mit Auto brechen neue Zeiten an. Sie können ab sofort in der Tiefgarage Raschplatz über Nacht ihre Elektrofahrzeuge laden – oder auch tagsüber. Betreiber Hanova hat zehn Stellplätze ausrüsten lassen. Dank Kooperationen mit ADAC und Enercity locken Rabatte.

Hannover. Wer in der Großstadtperipherie wohnt, kann sein E-Auto oft im eigenen Carport über Nacht auftanken. Wer hingegen in den Kernstadtvierteln wohnt, hat diese Gelegenheit nicht, weil das Spannen von Stromkabeln über Gehwege verboten ist. Ein Projekt von Parkhausanbieter Hanova zusammen mit Enercity und ADAC soll Abhilfe schaffen: zunächst am Raschplatz, später auch in Stadtteilparkgaragen.

Nachtparken mit Ladefunktion für Anwohner in Hannovers Innenstadt

„Auch wenn die Zukunft der Innenstadt autoärmer wird: Viele Menschen sind weiter auf ein Auto angewiesen, müssen es aber abstellen und immer öfter auch laden können“, sagt Karsten Klaus, Chef der kommunalen Gesellschaft Hanova, die außer Wohnungen und Gewerbe auch die meisten öffentlichen Parkhäuser in Hannover managt.

In der Tiefgarage unter der Raschplatz-Hochstraße – sie ist die preiswerteste städtische Parkgelegenheit im Zentrum – hat der Energiedienstleister Enercity zehn Ladepunkte für E-Autos installiert. Sie sind mit 11 Kilowatt nicht überragend stark dimensioniert, aber gut geeignet, um über Nacht die Akkus eines Stromers wieder aufzuladen.

Ladestationen in der Tiefgarage Raschplatz frei zugänglich

Die Ladegeräte sind im zweiten Untergeschoss frei zugänglich. Besonders attraktiv sind sie aber für Anwohner aus den umliegenden Quartieren, wenn diese Mitglieder im Autoclub ADAC sind. Dann nämlich ist der Nachttarif zum Abstellen des Autos (18 bis 9 Uhr) von 14 auf 6 Euro abgesenkt. Ein Rund-um-die-Uhr-Monatsabo für die Parkhausnutzung kostet 71,40 Euro. Dieser Preis sei für ADAC-Mitglieder acht Jahre garantiert, hieß es bei der Präsentation Die Wände rund um die Ladeanlage leuchten in sattem ADAC-Gelb.

Stellplätze leuchten in ADAC-Gelb: Christiane Rettig vom ADAC (links), Susanna Zapreva von Enercity und Karsten Klaus von Hanova. © Quelle: Christian Behrens

Den Strom muss jede Nutzerin und jeder Nutzer nach Verbrauch zahlen – allerdings hatte Enercity-Chefin Susanna Zapreva ein Bonbon parat: In der letzten Woche des Jahres tanken Enercity-Kunden gratis. „Ladeboxen in öffentlich zugänglichen Tiefgaragen oder Parkhäusern werden in Zukunft der Standard im urbanen Raum sein“, sagte Zapreva: „Durch dieses Projekt kommen wir diesem Zielbild näher und tragen dazu bei, den innerstädtischen Raum zu entlasten und urbane Mobilitätskonzepte voranzutreiben.“

Viel Platz: Die Lade-Tiefgarage unter der Raschplatz-Hochstraße. © Quelle: Christian Behrens

„Ortsnahes und bequemes Laden für jeden Einzelnen“

Christine Rettig von der ADAC-Landesgeschäftsführung berichtete, dass sie selbst in der Innenstadt wohne und bisher Möglichkeiten vermisst habe, an denen man nachts das eigene Privatauto laden kann. „Die Antriebswende ist nur dann erfolgreich, wenn es genug Anreize gibt, auf ein E-Fahrzeug umzusteigen“, sagt Rettig. Dazu gehörte außer attraktiven Kaufpreisen und Fördermodalitäten auch „eine gute Ladeinfrastruktur, die ortsnahes und bequemes Laden für jeden Einzelnen möglich macht“. Die derzeit am Straßenrand verteilten Säulen seien „gefühlt zu oft belegt“, sodass ein Ausbau wichtig sei.

Zeitbegrenzungen an den Ladesäulen gibt es nicht – noch nicht. „E-Mobilisten gehen in der Regel sehr rücksichtsvoll miteinander um“, sagt Hanova-Chef Klaus. Man wolle beobachten, ob Autofahrende ihre Wagen missbräuchlich lange auf den zehn Plätzen abstellen. In der Tiefgarage Opernplatz, in der es bereits sechs Stromladepunkte gibt, seien solche Probleme nicht aufgetaucht, sagt laus. Dort ist das Parken allerdings auch so teuer wie sonst kaum irgendwo in der Stadt.

Hannover ist Spitzenreiter

Hannover mit seinen mehr als 940 öffentlich zugänglichen Ladepunkten ist nach Angaben der Bundesnetzagentur schon jetzt die führende deutsche Großstadt bei der Zahl der Ladestellen pro Einwohner. Zapreva sagt, ihr Unternehmen arbeite daran, dass das so bleibe. Hanova-Chef Klaus kündigt an, dass Lösungen wie die am Raschplatz sehr bald auch in Stadtteilparkhäusern denkbar seien.