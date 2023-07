﻿Hannover: Nachfolger für TiHo-Präsident Greif ist gefunden

Kostenfrei bis 15:33 Uhr lesen

Billiger wird’s nicht! So haben sich die Preise von Lüttje Lage und Bier beim Schützenfest entwickelt

Alles wird teurer: In diesem Jahr kostet die Lüttje Lage bereits 2 Euro. Doch nicht nur für das traditionelle Mischgetränk müssen die Besucherinnen und Besucher beim Schützenfest Hannover tiefer in die Tasche greifen. Wie sich die Preise in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben.