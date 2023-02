﻿Tierheime in Hannover überfüllt: Halter drohen mit Aussetzen oder Einschläfern

Die Kapazitäten sind erschöpft: Die Tierheime in Hannover sind voll. Auch Niedersachsens größtes Tierheim in Hannover-Langenhagen kann keine Tiere mehr aufnehmen – und führt eine lange Warteliste. Das ärgert viele Tierhalter – sie drohen mit skrupellosen Methoden.

Hannover. Täglich melden sich im Tierheim Hannover Menschen, die ihr Haustier abgeben wollen. Bei manchen haben sich die Lebensumstände geändert, andere haben zu wenig Geld, um sich richtig um ihre Tiere kümmern zu können, oder sie haben Vierbeiner, die sich nicht so verhalten, wie gedacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem größten Tierheime Niedersachsens an der Evershorster Straße in Hannover-Langenhagen sind zurzeit allein rund 80 Hunde untergebracht – dazu kommen weitere Tiere wie Katzen, Hamster, diverse Vogelarten, Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen und sogar zwei Minischweine.

Viele Anrufe: Henrike Wierzoch vom Tierschutzverein Hannover arbeitet in der Telefonzentrale. © Quelle: Privat

Nur noch Platz für absolute Notfälle

Das Tierheim in Langenhagen ist bis auf ein paar Plätze für absolute Notfälle komplett belegt. Trotzdem gibt es weiter Anfragen: „Etwa zehn Menschen rufen täglich hier an, weil sie ihre Tiere, loswerden wollen“, sagt Henrike Wierzoch vom Tierschutzverein, die in der Telefonzentrale sitzt. Die Anrufer kämen inzwischen aus dem gesamten Bundesgebiet – weil eben alle Tierheime voll seien und mit den gleichen Platzproblemen kämpften. Wierzoch hat inzwischen eine lange Warteliste. Die Tiere aus der Region Hannover haben dabei Vorrang. Der Druck sei inzwischen riesig: „Wenn wir sagen, dass wir zurzeit keine Plätze haben, drohen einige sogar mit dem Aussetzen oder dem Einschläfern ihres Tieres“, sagt die Tierpflegerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausgesetzte Tiere: Haltern droht Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren Was passiert, wenn Halterinnen und Halter ihre Tiere aussetzen wollen oder mit dem Einschläfern drohen? Laut Heiko Schwarzfeld, Vorsitzender im Verband Niedersächsischer Tierschutzvereine, werden die Drohungen glücklicherweise nur ganz selten in die Tat umgesetzt. „Die meisten Halter gehen verantwortungsvoll mit ihrem Tier um und warten auf einen freien Platz im Tierheim.“ Dennoch betont er, dass das Aussetzen und das Einschläfern von Tieren laut Tierschutzgesetz verboten ist und den Straftatbestand der Tierquälerei nach Paragraf 17 Tierschutzgesetz erfüllen kann. Vor dem Gesetz wird als Tierquäler angesehen, wer Wirbeltiere grundlos tötet oder diesen erhebliches Leiden oder Schmerz zufügt. Der Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor, wenn ein Tier mutwillig getötet oder gequält wird. Schwarzfeld selbst ist solchen Fällen auch schon nachgegangen: „Diese Taten sind aber nur selten nachzuweisen.“

Hier ist eher ein landwirtschaftliches Umfeld gefragt: Piet, eines der beiden Minischweine, kam aus einem anderen Tierheim nach Hannover. Es sucht ein neues Zuhause. © Quelle: Privat

Die Zahl der Neuaufnahmen ist stetig gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden im Tierheim Hannover 2035 Tiere abgegeben – 56 mehr als 2021 und 251 mehr als im Jahr 2020.

Viele problematische Hunde

Unter den Neuaufnahmen seien besonders viele problematische, große und damit schwer vermittelbare Hunde, meint Wierzoch. Sogenannte Herdenschutzhunde wie der Kangal, eine in Anatolien verbreitete kräftige Rasse, oder der Kaukasische Owtscharka seien dann oft zu einem Leben im Tierheim verdammt. Als Welpen seien sie süß – brächten ausgewachsen aber schon mal 70 Kilogramm auf die Waage, so die Tierpflegerin. Auch Kampfhunde wie American Bullys landeten nach Beißvorfällen später oft im Tierheim. „Es gibt immer mehr schwierige Hunde und immer weniger nette Familienhunde“, bringt sie es auf den Punkt. Die Tierschützerin wirbt für ein Umdenken in der Gesellschaft: „Jeder, der ein Haustier anschaffen will, sollte sich besser überlegen, ob er wirklich in der Lage ist, ein Tier zu halten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Tierheim Hannover liege im bundesweiten Trend, sagt Hester Pommerening, Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Die Aufnahmestellen erlebten bundesweit einen Ansturm und seien überfüllt. Die hohen Abgabezahlen seien eine Folge des Haustierbooms, der während der Corona-Pandemie eingesetzt habe. „Viele davon haben die Anschaffung später bereut“, weiß Pommerening.

Lesen Sie auch

Umfangreicher Checkup für potenzielle Tierhalter

Immer wieder gelingt es dem Tierheim Hannover, Tiere an neue Besitzer zu vermitteln. Wie zuletzt Katzen oder Hamster – und ab und zu auch Hunde. Die zu vermittelnden Tiere sind auf der Internetseite des Tierheims Hannover aufgelistet. Ein Tier aus dem Tierheim zu holen, ist aber nicht ganz so einfach. „Die Bedingungen müssen stimmen“, sagt Wierzoch.

Die Tierpflegerin und ihre Kolleginnen und Kollegen haben klare Vorstellungen davon, was neue Halterinnen und Halter von Tieren mitbringen müssen. In einem Auskunftsbogen müssen die Interessenten Angaben zu sich und ihren Lebensumständen machen. Dazu zählen Informationen zur Wohnsituation genauso wie zum familiären Umfeld. Danach folgen Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu groß, zu schwierig in der Haltung: Oswald, ein Alaskan Malamute, ist seit August 2022 im Tierheim Langenhagen. © Quelle: Privat

Eine Statistik, wie viele Menschen in Hannover und Umgebung ihre Tiere abgeben wollen, gibt es nicht. Wierzoch weiß jedoch aus ihren Gesprächen, dass durch Corona, die Inflation und die Energiekrise tendenziell immer mehr Tiere abgegeben werden.

Nicht nur für die Tierhalter werden die Kosten höher. Auch die Tierheime haben mit steigenden Tierarzt-, Energie- und Futterkosten zu kämpfen. Das Tierheim Hannover-Langenhagen freut sich angesichts der steigenden Zahl der zu versorgenden Tiere besonders über Geldspenden: „Für Tierarztbesuche oder für spezielles Tierfutter für Hunde mit Allergien “, so Wierzoch.