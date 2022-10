﻿Des Pudels Kern: Das ist der Hund aus der „Mefistofele“-Inszenierung im Opernhaus

Der hoch gelobte „Mefistofele“ in der Oper hat einen tierischen Star: Der bosnische Mischlingshund „Knäuel“ glänzt regelmäßig in der Boito-Oper und ist der Liebling des Ensembles. Im Casting hat er eine ganze Reihe echter Pudel ausgestochen.

Hannover. Die Staatsoper ist auf den Hund gekommen. Und zwar nicht auf den sprichwörtlichen, sondern auf einen ganz realen: „Knäuel“ heißt er. Und der Vierbeiner ist – wenn man so will – vollwertiges Ensemblemitglied bei der aktuell viel beachteten und von der Kritik gelobten Inszenierung der Arrigo-Boito-Oper „Mefistofele“. Seit der Premiere im September hat „Knäuel“ schon mehr als ein halbes Dutzend Auftritte routiniert und ohne Patzer hinter sich gebracht. Ein paar weitere Aufführungen stehen noch bevor, unter anderem heute.

„Mefistofele“-Darsteller Shavleg Armasi mit Hund „Knäuel“ auf der Bühne im Opernhaus. © Quelle: Sandra Then

Ein „Bosnischer Feuchtschnäuzler“ erobert die Herzen des Opernensembles

„Knäuel“ ist vier Jahre alt. „Ein Bosnischer Feuchtschnäuzler“, wie seine Halterin Julia Scheeser witzelt – gemeint ist: ein Mischling mit diversem Familienhintergrund. Ein bisschen Pudel könnte drinstecken, wenn das schwarze, krause Fell der Maßstab ist. Tatsächlich hat Scheeser das offensichtlich verwaiste Jungtier im Alter von wenigen Monaten auf einer Bulli-Tour nach Kreta irgendwo in Bosnien am Straßenrand aufgelesen und behalten. „Frech, menschenbezogen, energetisch, selbstbewusst“, so beschreibt die Halterin den Hund. Und „vocaly“ sei er – also durchaus mitteilungsbedürftig.

Zu einer Sprechrolle in der Oper hat es nun zunächst nicht gereicht. Aber bei jeder „Mefistofele“-Aufführung ist „Knäuel“ in der besten Nebenrolle rund zehn Minuten mit Hauptdarsteller Shavleg Armasi auf der Bühne. Die beiden, so ist zu hören, sind inzwischen ziemlich beste Freunde. Und auch der Rest des Ensembles zählt für „Knäuel“ wohl zum erweiterten Rudel.

Wieso spielt eigentlich der Hund eine Rolle in der Oper?

Warum überhaupt ein Hund in der Oper? Der Komponist und Librettist Arrigo Boito (schrieb viel für den späten Verdi) hat für „Mefistofele“ fast in Collagetechnik Teile aus Goethes Faust I und II neu zusammengesetzt. Goethes Mephisto („... die Kraft die stets das Böse will und stets das Gute schafft“) erscheint dem Doktor Faust im Original zunächst als Hund, bevor er sich zu erkennen gibt („... das also ist des Pudels Kern“). Darauf spielt Elisabeth Stöppler in ihrer bombastischen Boito-Inszenierung an, wenn sie den vom teuflischen Tun ermatteten Mefistofele mit dem Hund auf der Bühne Gassi gehen lässt.

„Knäuel“ hat reinrassige Pudel im Casting an die Wand gespielt

Sie hätten auch einen echten Pudel genommen in der Oper. Aber, kein Witz: Mischling „Knäuel“ hat beim Casting eine ganze Reihe reinrassiger Konkurrenten an die Wand gespielt, wie man in Bühnenkreisen so sagt. „Kein Pudel war so gut wie er“, sagt die Halterin. Zuverlässig und souverän geht er nun bei jeder Aufführung zunächst an der Leine mit Teufel Armasi spazieren, bevor er, wenn ein Engelschor den Hauptdarsteller bestürmt, allein in der Kulisse zu verschwinden hat. Einzige Abweichung von der ursprünglichen Regie: „Knäuel“ nimmt nicht mehr den in den Proben vorgesehenen Bühnenausgang. An der Stelle liegt inzwischen ein Bodengitter, das für seine Pfoten unangenehm ist. Er verschwindet deshalb im Ausgang daneben.

Krasse Kulisse: Auf der Opernhausbühne spielt das Geschehen vor einer gigantischen Babypuppe. © Quelle: Sandra Then

Lampenfieber? „Kennt er nicht“, sagt Scheeser. Sie ist selbst als Profisängerin (Pop, nicht Oper) mehr oder weniger auf der Bühne zu Hause – und „Knäuel“ ist oft dabei. Nicht, wenn die Show läuft oder wenn es beim Soundcheck für ihn zu laut ist, wie die Halterin erklärt, aber „bei Musik entspannt er. Wenn wir spielen, liegt er am liebsten unterm Klavier“.

Die tierische Gage? „Künstlergeheimnis“

„Knäuel“ ist auf der Bühne so cool, dass Halterin Scheeser gar nicht jedes Mal mit ins Opernhaus muss. Es reicht, wenn Scheesers Mitmusiker und Schlagzeuger Elias Kunz oder Freundin Mareike Röhricht dabei sind, um den Hund hinter dem Vorhang in Empfang zu nehmen. Nur so aus Neugier: Bekommt „Knäuel“ eigentlich eine feste Gage von der Oper. „Ja“, sagt Scheeser. Die Höhe ist allerdings „Künstlergeheimnis“.

Die "Mefistofele"-Aufführung am Freitag, 28. Oktober, ist praktisch ausverkauft. Für den 5. November gibt es noch Karten – und zwar hier.