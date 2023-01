﻿TikTok-Video: Das ist der Mann, der mit dem Wildschwein kämpfte

Noel Beinhorn genießt seit einigen Tagen ein gewisses Maß an Berühmtheit. Der 27-Jährige aus Wennigsen (Region Hannover) ist der Mann, der am Bahnhof in Barsinghausen mit einem Wildschwein kämpfte. Ein Video vom Geschehen ging viral – nun erzählt Beinhorn, weshalb er sich dem panischen Tier mutig in den Weg stellte.

Barsinghausen. Noel Beinhorn (27) ist seit Sonnabendabend ziemlich berühmt. Der junge Mann ist derjenige, der an der S-Bahn-Haltestelle Barsinghausen mit einem Wildschwein kämpfte. Ein Video vom Gerangel des Wennigsers mit dem Tier ging viral. „Ich hätte nie gedacht, dass das bei Tiktok so durch die Decke geht“, sagt der 27-Jährige. Aber warum stellte er sich der wild gewordenen Sau überhaupt in den Weg? „Ich wollte andere Leute schützen und verhindern, dass es zu einem Unfall mit der S-Bahn kommt“, erklärt Noel Beinhorn.

Mann ringt am S-Bahnhof Barsinghausen mit Wildschwein Am Sonnabend ist eine Rotte Wildschwein durch die Innenstadt von Barsinghausen gezogen. Unglaublich: In der Unterführung des S-Bahnhofs Barsinghausen versucht ein Mann, eines der Tiere festzuhalten.

Der Wennigser kam am Sonnabend kurz nach 21 Uhr vom Sport und wollte in die S-Bahn in Richtung Hannover steigen, als er das Wildschwein neben den Gleisen entdeckte. Das Tier zog zunächst in Richtung Kaufland-Gelände hinter dem Bahnhof. Dann änderte es die Richtung, kam aus einem Gebüsch hervor, lief ins Gleisbett und sprang unvermittelt auf den Bahnsteig. „Wartende Fahrgäste rannten weg oder kletterten aus Angst auf Zäune“, erinnert sich Noel Beinhorn. Einer der Passagiere war Ben Diercks-O’Brien (19). Er hielt das Geschehen später in dem Video fest, das bei Tiktok hochgeladen wurde.

Treffen am Ort des Geschehens: Noel Beinhorn (links) und Ben Diercks-O'Brien, der das Tiktok-Video erstellte, am Aufgang zu den Gleisen der S-Bahnhaltestelle Barsinghausen. © Quelle: Nancy Heusel

Das Wildschwein war in Panik, bewegte sich in Richtung Auf- und Abgang des S-Bahn-Halts. „Es rannte die Treppen runter und schepperte gegen den Fahrstuhl. Danach war es total benommen“, weiß der 27-Jährige. In dieser Situation packte der Wennigser beherzt zu. Ben Diercks-O’Brien rief unterdessen die Polizei. Dann filmte der Barsinghäuser die Szenen, die sich im Fußgängertunnel abspielten.

Warten auf die Polizei

„Ich habe das Wildschwein an den Borsten festgehalten“, erzählt Noel Beinhorn. Sein Plan war, das Tier solange am Weglaufen zu hindern, bis die Polizei da ist. Nach seiner Einschätzung habe es etwa zehn Minuten gedauert, bis ein Streifenwagen eintraf.

Wildschwein: Eine ganze Rotte machte am Sonnabend Barsinghausen unsicher – ein Tier verirrte sich am Abend auf das Bahnhofsgelände. © Quelle: Fredrik von Erichsen (Symbolbild)

Noel Beinhorn wollte mit seiner Aktion verhindern, dass die Sau weiter den Barsinghäuser Bahnhof unsicher macht, in Panik Passanten umrennt und sie möglicherweise sogar verletzt. Außerdem wollte der 27-Jährige nicht, dass das Tier wieder auf die Gleise läuft und es unter Umständen zum Zusammenstoß mit einem Zug kommt.

Bis zum Eintreffen der Polizei konnte er das zappelnde Wildschwein aber nicht festhalten – irgendwann gingen ihm die Kräfte aus. Noel Beinhorn musste das Tier ziehen lassen. Es rannte erneut in Richtung Kaufland-Gelände und verschwand. „Auf jeden Fall ist es nicht wieder auf die Gleise gelaufen“, ist der 27-Jährige erleichtert.

Kein „Kuscheltier-Romantiker“

Nach der Veröffentlichung des Videos haben zahlreiche Menschen den Kampf des jungen Mannes mit dem Wildschwein kommentiert. Es gab auch Kritik an seinem Vorgehen – etwa, dass es leichtsinnig gewesen sei, sich mit dem Tier anzulegen. Noel Beinhorn kontert: „Ich bin kein ,Kuscheltier-Romantiker’ aus der Stadt. Ich komme aus Wennigsen und kann einen 150 Kilo schweren Keiler von einem jungen Wildschwein unterscheiden. Einen Keiler hätte ich nie angefasst.“

Schon tagsüber hatte eine Wildschwein-Rotte am Sonnabend die Barsinghäuser Innenstadt unsicher gemacht, war durch mehrere Straßen und Gärten gezogen. Die Polizei meldete zudem zwei Unfälle, bei denen aber nur geringer Schaden entstand.