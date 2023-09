Vortrag in Hannover: Expertin gibt Tipps für den nachhaltigen Garten

Hannover. Kann man mit dem eigenen Garten einen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Wie erhält man Artenvielfalt auf dem eigenen Balkon? Und wie schafft man es, trotz langer Trockenphasen die eigenen Pflanzen zu pflegen? Diese Fragen beantwortet die Landschaftsarchitektin Johanna Sievers aus Hannover am Mittwoch, 13. September 2023.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Expertin ist der zweite Gast der neuen Vortragsreihe „Alles nachhaltig?“. Die Sparda-Bank Hannover, die Hannoversche Allgemeine Zeitung und Neue Presse geben dabei Tipps zu Nachhaltigkeit in all ihren Facetten. Sievers möchte dabei ihre Begeisterung für nachhaltiges Gärtnern weitergeben. Anhand von ganz praktischen Beispielen stellt die Landschaftsarchitektin Umgestaltungen vor und erklärt, was man im Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit beim Gärtnern anders machen kann bei der Auswahl der Pflanzen und bei der Bearbeitung des Bodens.

Fragen können schon vorab gestellt werden

Der Vortrag startet am Mittwoch um 19 Uhr. Er lässt sich per Stream auf der Homepage von HAZ und Neue Presse sehen oder auf der Seite sparda-h.de/allesnachhaltig. Der Stream ist kostenlos. Fragen können schon jetzt per Mail an hannover@haz.de geschickt werden.

HAZ