Kasimir (6) zur Einschulung: Autofahrer, achtet auf Kinder!

Hannover. Kasimir Binias freut sich sehr auf die Schule. Der Sechsjährige aus Linden kann schon bis etwa 900 zählen und möchte nun gern richtig Rechnen lernen. Am Montag beginnt für ihn der erste Schultag. Er geht zur Grundschule am Lindener Markt, in die Giraffenklasse. Mit seinen Eltern ist er immer wieder Bücher zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr durchgegangen. Nun wird es ernst. „Aufregend“, findet Kasimir das alles und freut sich darauf, in der Schule Freunde zu treffen.

Dafür übt er mit seiner Mutter Ninia Binias derzeit immer wieder den Schulweg und möchte anderen Schulanfängern Tipps geben. Doch nicht nur Erstklässler müssen achtsam sein. Ein breites Bündnis von Polizei über Verkehrswacht bis zur Dekra mahnt sämtliche Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht. Am Sonntag laden sie gemeinsam zur HAZ-Aktion Sicherer Schulweg ein – das große Familienfest zum Schulstart.

Das Fest zum Schulanfang wird 25 Jahre alt Konzerte, Spiele und eine Modenschau der Feuerwehr: Die HAZ lädt zum Schulstart zum großen Familienfest im Namen der Verkehrssicherheit ein. Gemeinsam mit starken Partnern wird am Sonntag, 20. August, im Maschpark neben dem Neuen Rathaus gefeiert. Dabei gibt es vielfältige Spielangebote samt Kletterbergen und Seilbahnen, Livemusik von Egon und den Treckerfahrern, einer JoNaLu-Show und einer Modenschau von Feuerwehrkräften. Das Fest wurde 1998 initiiert, um für Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Seitdem engagieren sich Partner wie die Verkehrswacht, Feuerwehr, Polizeidirektion, ADAC, GVH, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Hannoversche Volksbank, AOK und die Dekra vielfältig. Das Programm ist kostenlos und läuft von 11 bis 17 Uhr.

Zebrastreifen sicher überqueren

Kasimir wartet, bis das Auto angehalten hat, um dann zügig den Zebrastreifen zu überqueren. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zebrastreifen kennt Kasimir in Linden natürlich. Und sie haben nichts mit Zebras zu tun, auch wenn das Muster auf der Straße manchmal an das Fell von Zebras erinnert. „Am Zebrastreifen bleibt man erst stehen und schaut, dass die Autofahrer auch wirklich anhalten“, sagt Kasimir. Wenn die Autos stehen, sollte man zügig, aber ohne zu rennen über die Straße gehen. Auch wenn manche Autofahrer es besonders eilig zu haben scheinen, darf man sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen – sie müssen dann eben auch in der engen Elisenstraße warten.

Auch bei Grün auf Autofahrer achten

Manchmal kann es an einer Ampel ganz schön windig sein. Trotzdem muss man bei Rot warten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Das richtige Verhalten an einer Ampel kennt Kasimir gut: Bei Rot bleibt man stehen, bei Grün darf man gehen. „Und wenn die Ampel plötzlich auf Rot springt und man noch auf der Straße ist, geht man zügig zur anderen Gehwegseite.“ Am Küchengarten sind die Autos auf der Straße manchmal ganz schön nah. Davon lässt sich Kasimir aber nicht ablenken.

Auch kleine Straßen können Gefahren bergen. Kasimir setzt auf Vorsicht. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Kasimir weiß, wie man eine Straße sicher überquer. Und trotzdem kann es auch bei kleinen Straßen passieren, dass plötzlich schnelle Autos heranrauschen. „Ich schaue immer erst nach links, dann rechts und wieder links“, sagt Kasimir. Erst wenn die Strecke wirklich frei ist, geht er zügig über die Straße.

Vorsicht bei Ausfahrten

Schwierig für Schüler und Schülerinnen: Ein- und Ausfahrten wie diese können sie nicht einfach einsehen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Viele Kinder kommen auf ihrem Schulweg an Ein- und Ausfahrten vorbei. So entdeckt Kasimir an der Elisenstraße eine Garagenausfahrt. Dort können plötzlich Autos den Gehweg kreuzen. „Ich schaue dann vorsichtig um die Ecke“, sagt Kasimir. Ist der Weg frei, kann er weitergehen.

Nicht drängeln, wenn der Bus kommt

Auch hier hilft Rücksicht: An Bushaltestellen sollte man nicht drängeln. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch an einer Bushhaltestelle sollte man sich richtig verhalten: Auf keinen Fall sollten Erstklässler in Eile über die Straße rennen, weil sie noch den Bus bekommen wollen. Zu spät in die Schule zu kommen ist zwar nicht schön, aber einen Unfall zu haben ist schlimmer. Dann sollte man lieber in Ruhe auf den nächsten Bus warten. „Außerdem sollte man nicht drängeln, wenn der Bus kommt“, sagt Kasimir. Stimmt.

Vorsicht zwischen parkenden Autos

Viele Autos scheinen in den vergangenen Jahren immer größer geworden zu sein. Autofahrer sollten gerade darum auf Kinder wie Kasimir achten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Kasimir ist 1,20 Meter groß. Viele Autos sind mittlerweile größer als er. Darum müssen Kinder beim Überqueren von Straßen besonders aufpassen. Denn oft versperren parkende Autos die Sicht. „Ich beuge mich vorsichtig nach vorn und schaue, ob ein Auto kommt. Man kann auch den Arm ausstrecken, damit man besser gesehen wird“, sagt Kasimir. Erst wenn die Straße frei ist, geht Kasimir zügig und kontrolliert über die Straße.

Den Schulweg gemeinsam üben

Der Schulweg muss geübt werden. Kasimirs Mutter, Ninia Binias, nutzt die Tage vor dem Schulstart für aktives Schulwegtraining. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Schulweg zu Fuß ist noch immer am sichersten, da sind sich Experten wie das Team des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover, des ADAC und der Verkehrswacht einig. Für die Fußgänger hat ein Spaziergang zur Schule aber noch einen Vorteil. Man kann dabei viel entdecken und kann gemeinsam mehr Spaß haben.

Ruhe bewahren

Kühler Kopf: Kasimir Binias behält auch dann den Überblick, wenn plötzlich eine Stadtbahn seinen Weg kreuzt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Kasimir kennt sich in Linden aus und weiß, dass er zum Beispiel auf Stadtbahnen achten muss. Als es plötzlich auf der Limmerstraße laut wird, bewahrt er Ruhe und achtet trotzdem auf den Verkehr.

