Kommentar

„Doktorspiele“-Kita in Hannover: Zu Unrecht am Pranger

Jutta Rinas

Eine Kita in Hannover will einen Körpererkundungsraum einrichten – und wird dafür bundesweit an den Pranger gestellt. Das ist so problematisch wie die Sache selbst. „Doktorspiele“ sind normal. Wir müssen auch in Kitas einen guten Umgang damit finden, meint Jutta Rinas.