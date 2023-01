Ein 14-Jähriger aus Wunstorf ist offenbar Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Wie die Polizei Hannover am frühen Mittwochmorgen mitteilte, ist ein gleichaltriger Jugendlicher in Gewahrsam. Beide sollen sich kennen. Am Vormittag entdeckten Ermittler nun die Leiche des Vermissten in Blumenau.