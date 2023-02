Zwei große Bauprojekte in Laatzen-Mitte und Alt-Laatzen stehen am Donnerstag mit Mittelpunkt der Laatzener Ortsratssitzung. Gesprochen wird dann über die ehemalige Henkelhalle an der Karlsruher Straße und das Hellux-Gelände an der Mergenthalerstraße. Dabei geht es auch um neue Wohnungen.