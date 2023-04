﻿Am 21. April ist es so weit: Dieser Mann bringt das Beachvolleyball-Turnier an Hannovers Steintor

Beachvolleyball am Steintor

Das Beachvolleyball-Turnier am Steintor wird von Kennern auch als „zweites Timmendorf“ bezeichnet. Es ist das größte Turnier in Niedersachsen und gehört zu den größten in Norddeutschland – und ist der Saisonauftakt im Beachvolleyball-Kalender. Das Spektakel feiert nach drei Jahren Corona-Pause ein Comeback: Vom 21. bis zum 23. April präsentiert die Sparkasse Hannover den Neue-Presse-Beachvolleyball-Cup. Veranstalter Tobias Tiedtke hat so starke Partner wie noch nie an seiner Seite. 64 ambitionierte Athletinnen und Athleten werden in Zweierteams bis zum Finale um wertvolle Punkte für die Deutsche Meisterschaft am legendären Timmendorfer Strand und die Nordwestdeutsche Meisterschaft kämpfen. Neben Medien- und Sponsoren-Cup können die Kapitäninnen und Kapitäne der besten Volleyballvereine der Region in einem Wettbewerb Geld in die Mannschaftskasse spülen. Im Promispiel wühlen sich bekannte Gesichter zugunsten der NP-Sportstiftung durch den Sand. Mit dabei: Ex-96- und Nationalspieler Christian „Schulle“ Schulz (39), Regionspräsident Steffen Krach (43), NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten (55), Fitness-Influencerin Evelina Kukla (28), Hannovers SPD-Chef und Bundestagsmitglied Adis Ahmetovic (29) sowie Tanzschul-Chefin Anissa Bothe (33). Das Zuschauen auf den Tribünenplätzen ist kostenlos, bei gutem Wetter werden mehr als 25.000 Menschen erwartet. DAN/klz