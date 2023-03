﻿Tochter von Gunter Gabriel: „Hannover war für ihn immer eine Heimat“

Sie hat es nicht immer leicht mit ihm gehabt, trotzdem liebt Yvonne Gabriel (56) den Sänger Gunter Gabriel (†75) wie ein Kind seinen Papa nun mal liebt. Uns hat die in Hannover geborene Frau erzählt, wie oft sie noch in der Stadt ist, was sie mit dem Nachlass gemacht und was sie damit noch vor hat.

Hannover. Sie kann ihr Glück ein Stück weit kaum fassen: „Gunter ist in den Charts!“ Was zu Lebzeiten nun nicht weiter verwunderlich gewesen wäre, kam fast sechs Jahre nach dem Tod von Gunter Gabriel († 75) dann doch etwas unverhofft. „Denkmal“ stieg kürzlich auf Platz 92 der Deutschen Album Charts ein. Die Platte ist eine Hommage seiner Tochter Yvonne Gabriel (56) an ihren berühmten Vater. Musiker, Rebell, Haudegen. Ein Mensch, der nicht so gewesen ist, wie man ihn sich, wie ihn sich das eigene Kind, so vorstellt und wünscht. Oder wie Yvonne Gabriel sagt: „Mein Vater war ein Sonderfall von Mann.“

Mit uns hat sie im Kreipe’s Coffee Time in der Oststadt über ihr Buch aus 2022 „Mein Vater Gunter“ (Rotbuch, 224 Seiten, 19,99 Euro) und die aktuelle CD gesprochen. „Es sind Nachrufe, sehr emotional. Er reicht über ein Menschenleben hinaus. Vor allem ist toll, dass seine Songs noch berühren, obwohl jemand nicht mehr da ist.“ Wobei dieses „nicht mehr da sein“ nicht ganz stimmt: „Ich fühle ihn überall“, sagt die Frau mit dem blonden Haar über ihren Vater, „er ist präsent um mich herum.“

Das Album: „Denkmal“ von Yvonne und Gunter Gabriel. © Quelle: Premium Records

Es ist ein intensives Gespräch, in dem Cappuccino und das Zitronen-Baiser-Törtchen im Café eher kurz kommen. Dabei bestimmen nicht nur die Inhalte um die beiden Veröffentlichung ihre eigenen Emotionen, auch das Umfeld tut’s. Yvonne Gabriel wurde in Hannover geboren, ihre Mutter Gabriele lebt immer noch in der Stadt. „Ich bin gerne in der List, liebe das Eis im Eiscafé Venezia am Lister Platz, gehe gerne auf den Flohmarkt“, so Gabriels Tochter. „Für meinen Vater war die Stadt auch immer eine Heimat.“ Dort ist er infolge eines Treppensturzes übrigens auch am 22. Juni 2017 in einem Krankenhaus gestorben.

In den Frida Park Studios in der Oststadt: Gunter Gabriel (links) mit Ossy Pfeiffer und Anca Graterol. © Quelle: privat

Ihre Mutter hat er einst in der Dreifaltigkeitskirche an der Bödekerstraße geheiratet, in einer Lagerhalle an der Vahrenwalder Straße hat er als Teenager seine ersten Songs geschrieben, später war er häufig in den Frida Park Studios der Musiker Anca Graterol (71) und Ossy Pfeiffer (53). „Es gibt viele Gründe, warum ich Hannover sehr lieb’“, sagt Yvonne Gabriel über ihre Geburtsstadt. Auch wenn sie längst nicht mehr in der Region wohnt, sondern in Karlsruhe, „bin ich bestimmt alle drei Monate mal hier und besuche meine Mutter“.

Yvonne Gabriel tritt Erbe alleine an

Yvonne Gabriel hat ihren berüchtigten Vater betreffend einen ordentlichen Ritt hinter sich. Nach seinem plötzlichem Tod hat sie sich um den Nachlass gekümmert, sein legendäres Hausboot verkauft (an Musiker Olli Schulz, 49), ihm und sich Schulden von gut 450.000 Euro vom Hals geschafft, seinen Fans Trost gespendet – und tröstende Worte bekommen. Nicht selbstverständlich, gerade im Hinblick auf das nicht immer gute Verhältnis der beiden. „Ich habe es gehasst, wenn er Dinge nicht geachtet und geschätzt hat, wenn er mal wieder Sachen umgeschmissen hat“, gesteht die Mutter von drei Jungs. „Das er hat er auch mit Beziehungen gemacht. Er war einfach nicht zu bändigen.“

Hatten schwierige, aber auch sehr innige Zeiten bis zum Schluss: Gunter und seine Tochter Yvonne Gabriel. © Quelle: privat

Kurzzeitig hatte sie sogar mal das Management des Künstlers übernommen. „Eine sehr innige Zeit“, resümiert sie freundlich. „Er hat vieles kaputt gemacht, was wir aufgebaut haben.“ In den vergangenen Jahren hat Gabriel aufgeräumt. Mit der Beziehung zu ihrem umtriebigen Vater, ihren Gefühlen, mit seinem Erbe, insbesondere dem künstlerischen. Der 75-Jährige hinterließ nämlich Rechte von gut 800 Songs, darunter einige unveröffentlichte. Dazu gehört „Auch im Bentley wird geweint“, ein Titel, der er es nie an die Öffentlichkeit geschafft hat. Bis jetzt.

Den fand sie auf einer Demo-CD in einer der vielen Schubladen. Die 56-Jährige machte sich daran, Experten für das Projekt aufzutreiben – unter anderem Thomas Jost, Gunter Gabriels früheren Manager sowie die Produzenten Wolfgang Stach (63) und Swen Meyer (48). Letzterer hat unter anderem mit Künstlern wie Cro (33) und Tim Bendzko (37) zusammengearbeitet. Aus dem vorhandenen Material, den Ideen, Visionen und technischen Möglichkeiten entstand am Ende das Album „Denkmal“. Zwölf Songs sind darauf vereint, Yvonne Gabriel steigt darauf in einige als Duettpartnerin ihres Vaters ein, andere hat sie um Textzeilen erweitert und neu arrangiert, „Denkmal“ stammt aus ihrer eigenen Feder.

Durch die Arbeit hat sie ihren Vater intensiver und besser kennengelernt, neue Erfahrungen mit ihm gemacht. Zum Beispiel ist sie auf seine Tagebucheinträge wie „Ich freue mich auf unser Kind“ gestoßen, hat verinnerlicht, unter welchem Druck Gunter Gabriel gestanden hat: Die Angst vorm Finanzamt, vor Gläubigern, vor der eigenen Courage. „Ich bin ganz schön durch etwas durchgegangen. Es war extrem, ich habe oft geheult.“

„Ich vermisse ihn“

Dafür kann sie heute sagen: „Der Mann ist sich immer treu geblieben, das ist stark. Er war nie Mainstream, was ich schätze – es ist nämlich anstrengend, gegen den Strom zu schwimmen.“ Yvonne Gabriel hat mit all dem ihrem Papa final die Hand gereicht, ihren Frieden mit ihm gemacht. „Ich vermisse ihn. Es fehlt mir, dass er einfach so anruft und fragt ,Ey Darling, wie geht’s dir?’“, gesteht sie. „Aber gleichzeitig leb’ ich ihn. Ich bin Gunni – nur als Frau.“ Sie lacht. Es ist tatsächlich ihr ernst, denn sie will mit seinen Songs wieder loszuziehen und Konzerte spielen. „Am liebsten im Cadillac auf Tankstellen, auf Truckerfestivals von Autohöfen, wo es so schön nach Gulasch riecht und in großen Theatern mit Plüschsesseln.“

Kurzer, aber intensiver Austausch: Yvonne Gabriel (links) im Gespräch mit Reporterin Mirjana Cvjetković. © Quelle: Rainer Dröse

Dabei geht ihr ihr gar nicht darum, beste Sängerin auf der Welt zu sein – „die gibt es nämlich schon“ –, sondern sich mit ihrer Stimme wohlzufühlen und andere Menschen zu berühren. So wie es ihr Vater auch getan hat. „Und seine Stimme war nicht schön, dafür aber eigen.“ Wie der Rest von ihm ja auch.