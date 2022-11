﻿Tod bei Hausgeburt: Hebamme aus der Region Hannover zu Freiheitsstrafe verurteilt

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Verden sieht es als erwiesen an, dass ein kleines Mädchen bei einer Hausgeburt Mitte Januar 2015 nicht hätte sterben müssen. Eine frühere Hebamme aus Neustadt am Rübenberge habe nicht die nötigen medizinischen Schritte eingeleitet.

Hannover. Vier Jahre Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung durch Unterlassen und Totschlag durch Unterlassen– so lautet das Urteil gegen eine frühere Hebamme aus Neustadt am Rübenberge. Sie musste sich fast acht Jahre nach einer Hausgeburt, bei der am Ende ein kleines Mädchen starb, am Landgericht Verden verantworten. Wegen der langen Verschleppung des Prozesses rechneten ihr die Richter sechs Monate als bereits vollstreckt an.