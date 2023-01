﻿Bestürzung nach Tod des 14-Jährigen: „Ich habe immer gedacht, sowas passiert doch nicht bei uns in Wunstorf“

Stundenlang hat die Polizei nach einem 14-jährigen Vermissten aus Wunstorf gesucht. Schließlich gab es traurige Gewissheit: Der Junge ist tot. Vor Ort ist die Bestürzung groß – und viele Fragen bleiben.

Wunstorf/Blumenau. An der Straße steht ein Schild mit Blumenkasten. „Willkommen in Blumenau/Liethe“ ist dort zu lesen – eigentlich ein herzlicher Empfang in dem kleinen Wunstorfer Stadtteil. An diesem Mittwoch stehen neben dem Willkommenshäuschen die Mannschaftswagen der Polizei. Denn ein paar Meter weiter, auf der anderen Seite der Straße haben Einsatzkräfte am Mittag eine männliche Leiche gefunden. Ein 14-jähriger Junge, der seit Dienstagabend als vermisst galt, ist tot.