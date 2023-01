﻿„Traurige Berühmtheit“: Was es mit dem Ort auf sich hat, an dem der 14-Jährige tot aufgefunden wurde

Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei hat die Polizei in der vergangenen Woche die Leiche eines 14-Jährigen gefunden. Mutmaßlich tötete eine gleichaltriger Schulkamerad den Jungen auf grausame Weise. Was ist das für ein versteckter Ort, an dem sich Jugendliche angeblich häufiger treffen?

Wunstorf/Blumenau. Nur wenige Meter von einer Reihenhaussiedlung entfernt hat sich im kleinen Ort Blumenau ein schreckliches Gewaltverbrechen ereignet: Ein Jugendlicher soll seinen Mitschüler getötet haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes, der 14-Jährige sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Was ist das für ein Ort, an dem der tote Junge gefunden wurde?

Die Tannenschonung liegt auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei. Seit Jahren schon ist der Betrieb aufgegeben: Im ehemaligen Gartencenter stehen alte Autos, ein paar Meter entfernt finden sich verlassene und demolierte Hühner- und Kaninchenställe und ein Schuppen. Glasscherben liegen überall verstreut, ein Zaun ist eingerissen. An einem grauen Januartag hat das Areal etwas Bedrohliches.

Eingeschlagene Scheiben: Offenbar ein alter Kaninchenstall auf dem Gelände. © Quelle: Manuel Behrens

Ein verwilderter Spielplatz

Anwohner erzählen, dass das verlassene Gärtnerei ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche sei. Das Areal ist eine Art „Lost Place“ – ein verwilderter Spielplatz. Seit vergangenem Mittwoch, als die Leiche des 14-Jährigen hier gefunden wurde, ist es ein Ort „trauriger Berühmtheit“. So nennt es ein Spaziergänger.

Eine Hecke und später ein angrenzender Erdwall trennen das Wohngebiet von der Brachfläche der alten Gärtnerei. Auf dem Hügel liegen Kerzen und Blumen. Einen Großteil des Geländes dahinter hat sich die Natur zurückerobert. Tannenbäume, hohes Gras, abgeschlagene Äste und Dornensträucher versperren den Weg. Aber es gibt ein paar ausgetretene Pfade.

Der vordere Bereich der ehemaligen Gärtnerei: Dort stehen viele alte Autos. © Quelle: Manuel Behrens

Einer dieser Wege führt durch immer dichter stehenden Tannen und mündet schließlich in einer kleinen Lichtung. Im Zentrum steht ein großer Betonklotz – wie ein Altar. Dort haben Menschen Kerzen und Blumen abgelegt. Vorher war der Platz der perfekte Ort für Dinge, die Jugendliche gerne heimlich tun: das erste Bier, die erste Zigarette, das erste Date. Und ein perfektes Versteck – nicht einsehbar von der angrenzenden Straße und auch vor den Blicken von Spaziergehenden und Bewohnern der Reihenhaussiedlung verborgen.

Steine wecken düstere Gedanken

Auffällig sind die vielen Steine, die in dem von Tannen umgebenen Kreis liegen. Ziegel- und Backsteine – teils wild verteilt, teils zu einer Feuerstelle ordentlich angeordnet. Jede dieser Ziegel weckt düstere Gedanken. Denn der Beschuldigte soll den 14-Jährigen gefesselt, geknebelt und dann mit Steinen tödlich verletzt haben. „Stumpfe Gewalteinwirkung“ steht als Todesursache im Obduktionsbericht.

Von Grün bedeckt: Die kleine Lichtung in der Tannenschonung ist von außen kaum zu erkennen. © Quelle: Manuel Behrens

Wollte der 14-Jährige eine falsche Fährte legen?

Die Ermittler halten sich weiter mit Informationen zu dem Fall bedeckt. Schließlich ist der Beschuldigte fast noch ein Kind – das Strafprozessrecht schützt ihn daher besonders, egal, wie grausam ein mutmaßliches Verbrechen scheint. Nachdem der Verdächtige gegenüber der Polizei angegeben hatte, seinen Schulkameraden getötet und versteckt zu haben, durchsuchten mehr als 200 Einsatzkräfte am vergangenen Mittwochmorgen den Luther Forst. Erst Stunden später fanden sie die Leiche des 14-Jährigen auf dem verlassenen Gärtnereigelände. Wollte der Beschuldigte die Ermittler auf eine falsche Fährte bringen, um so von der Tannenschonung abzulenken?

Ob das auch der Ort ist, an dem der 14-Jährige umgebracht wurde, ist laut Staatsanwaltschaft noch Gegenstand der Ermittlungen. Während des Sonntagsgottesdienstes im Gemeindehaus der unweit von der Lichtung entfernten Corvinuskirche in Wunstorf wird das Verbrechen nur kurz explizit angesprochen. In der Predigt geht es betont um Hoffnung und Zuversicht. Doch das Unfassbare, die Wut und die Trauer füllen das Gemeindehaus. Und den gesamten Ort.