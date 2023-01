﻿Tod eines Schülers: Entsetzen an evangelischer IGS in Wunstorf

Die Evangelische Integrierten Gesamtschule (IGS) in Wunstorf ist entsetzt über das mutmaßliche Tötungsdelikt an einem 14-Jährigen. Der Junge war dort Schüler. Die Schulleitung bietet für alle Kinder und Jugendlichen Seelsorgeangebote, außerdem gibt es am Freitag ein Gedenken.

Wunstorf. Nach dem Fund des Leichnams eines mutmaßlich getöteten 14-jährigen Schülers in Wunstorf herrscht Entsetzen an der Evangelischen Integrierten Gesamtschule (IGS). Der Jugendliche war dort Schüler, wie die hannoversche Landeskirche als Trägerin der Schule mitteilt. Der tote Jugendliche wurde am Mittwochmittag nach stundenlanger Suche nahe einer alten Gärtnerei in Blumenau entdeckt, nachdem ihn die Eltern am Abend zuvor als vermisst meldeten. Im Fokus der Ermittlungen steht ein gleichaltriger Freund des Jungen.

„Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und alle Mitarbeitenden sind entsetzt, fassungslos und unendlich traurig über das, was geschehen ist“, sagt Gesamtschuldirektorin Elke Rothämel. Für alle biete die IGS aktuell Gesprächsmöglichkeiten und Rückzugsräume an, um sie in dieser Situation zu begleiten. Seelsorgerinnen und Seelsorger seien ebenfalls vor Ort. Am Freitag werde es an der Schule für die Jugendlichen des betroffenen Jahrgangs eine nicht öffentliche Andacht zum Gedenken an den verstorbenen Schüler geben.

14-Jähriger wurde seit Dienstagabend vermisst

Der Junge kam laut Polizei am Dienstagabend nach einer Verabredung mit dem Freund nicht nach Hause zurück. Daraufhin meldete ihn der Vater als vermisst. Die Polizei begann unmittelbar mit der Suche, dabei waren Spürhunde und ein Hubschrauber im Einsatz. In der Nacht und am nächsten Morgen durchkämmten die Kräfte besonders den Luther Forst. Parallel rückte der 14-jährige Freund ins Zentrum der Untersuchungen. Er wurde wegen dringenden Tatverdachts des Totschlags vorläufig festgenommen. Die Leiche soll am Donnerstag obduziert werden.

Die Schulleitung der Evangelischen IGS betonte, auch sie habe keine Kenntnisse zur Todesursache oder zu sonstigen Hintergründen sowie zum mutmaßlichen Täter. Landesbischof Ralf Meister: „Meine Gedanken und Gebete sind bei der Familie des getöteten Jugendlichen und bei der Schulgemeinschaft der Evangelischen IGS.“

