﻿Tod im Krankenhaus: Behandelten Ärzte in Hannover 99-Jährige absichtlich nicht?

Eine 99-Jährige Patientin stirbt im Krankenhaus in Hannover, weil Ärzte nichts unternommen haben, sagt der Anwalt der Tochter. Ein Fall von Altersdiskriminierung?

Hannover. Eine Frau aus Seelze verlangt vom Nordstadtkrankenhaus in Hannover Schmerzensgeld und Schadensersatz in Höhe von insgesamt fast 50.000 Euro. Der Vorwurf: Zahlreiche Behandlungsfehler in der Klinik hätten zum Tod ihrer Mutter geführt. Rechtsanwalt Karsten Heidemann aus Hannover, der die Tochter vertritt, wirft den behandelnden Ärzten unter anderem Altersdiskriminierung vor. Die Mediziner des Krankenhauses, das zum Klinikum der Region Hannover (KRH) gehört, sollen eine lebensbedrohliche Situation zwar erkannt, aber nicht gehandelt haben. Zwar wurde ein nach dem Tod eingeleitetes Strafverfahren gegen die behandelnden Ärzte eingestellt. Allerdings habe es in dem Verfahren Pannen gegeben, sagt Jurist Heidemann.