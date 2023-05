﻿Tod in den Herrenhäuser Gärten: Jungschwan ist verendet und fünf Küken sind verschwunden

Hannover. In den Herrenhäuser Gärten hat sich ein Tier-Drama abgespielt. Über Nacht sind dort fünf niedliche Küken einer Schwanenfamilie verschwunden. Ein weiterer Jungvogel wurde tot gefunden. Spaziergänger Hans-Jürgen Freie (69) beobachtet seit Wochen das Elternpaar und dessen Nachwuchs. Ob Paarung, Brut, das Schlüpfen der Kleinen und ihre ersten Schwimmversuche – alles hat der Hannoveraner in Fotos und einem Video festgehalten. Dann der Schock: Plötzlich fehlten sechs Junge. Mutter und Vater Schwan schwimmen seither nur noch mit zwei Kindern in der Graft. „Da ist bestimmt was Schlimmes passiert“, befürchtet der 69-Jährige.

Die Altvögel und der Nachwuchs hatten sich zunächst am nordöstlichen Seitenarm der Graft häuslich eingerichtet. „Am 13. Mai haben die Mutter und die acht Jungen das Nest verlassen“, erinnert sich Freie. Anschließend hielten sich die Eltern und ihre Kleinen weiter südlich auf dem Wasser auf. In der Regel schwammen die beiden großen Schwäne und ihre Kinder zusammen in der Graft umher.

Zutraulich: Spaziergänger Hans-Jürgen Freie zusammen mit den Schwaneneltern. © Quelle: Hans-Jürgen Freie

Dann der Schock: Die Familie hatte sich über Nacht erheblich dezimiert. Nur noch zwei der acht Jungen sind seitdem mit den Eltern unterwegs. Von den sechs Kindern fehlte zunächst jede Spur.

Wenig später machte Freie dann in der Graft eine schlimme Entdeckung: „Eines der Küken schwamm tot im Wasser.“ Der Rest des Schwanennachwuchses ist verschwunden, das Schicksal der Jungvögel ungewiss.

Traurig: Einer der Jungvögel schwimmt tot im Wasser. © Quelle: Hans-Jürgen Freie

Nabu Hannover, Tierretter der Feuerwehr Hannover, Tierärztliche Hochschule (TiHo) Hannover: Niemand hat Informationen darüber, was den Jungen zugestoßen ist oder weiß etwas über den Verbleib der fünf Vogelkinder. Auch die Landeshauptstadt Hannover nicht. Weil es sich bei Schwänen um Wildtiere handelt, stehen sie nicht unter „besonderer Beobachtung, Betreuung oder Obhut öffentlicher Stellen“, erklärt Stadtsprecher Udo Möller.

Jungtiere als Beute?

Er betont, dass die kleinen Schwäne in den Herrenhäuser Gärten auch natürliche Feinde haben. Entsprechend könnten sie einem vierbeinigen Jäger zum Opfer gefallen sein: „Gerade Jungtiere werden erfahrungsgemäß auch von anderen Tieren, etwa Füchsen, erbeutet“, sagt Möller. Das ist eine mögliche Erklärung. Tatsächlich hat aber niemand beobachtet, was mit den Schwanenküken passiert ist.

Nur noch zu viert: Familie Schwan in der Graft. © Quelle: Hans-Jürgen Freie

Das Elternpaar hat in diesem Jahr nicht zum ersten Mal in den Herrenhäuser Gärten gebrütet und viele Kinder bekommen. „Schon 2022 hatten diese Altvögel sieben Junge“, berichtet Sonja von Brethorst, Sprecherin der TiHo. Zu dem Zeitpunkt war das Familienglück perfekt – alle Küken haben nach ihrer Kenntnis im Vorjahr überlebt.

