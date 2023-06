﻿„Blue Punisher“: Keine Todesfälle in Niedersachsen durch Ecstasy-Tabletten bekannt

Landeskriminalamt Niedersachsen

Ecstasy-Tabletten mit einer hohen Dosierung sind auch in Niedersachsen seit Längerem bekannt: Derzeit liegen dem LKA aber noch keine Erkenntnisse zu Todesfällen oder schwere Erkrankungen in Zusammenhang mit Ecstasy vor. Am Montag war eine 13-Jährige in Neubrandenburg mutmaßlich nach dem Konsum einer hoch dosierten Tablette mit der Prägung „Punisher“ gestorben.

