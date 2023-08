﻿„Todesrichter“ Hossein-Ali Naeiri – Jagd nach einem Phantom in Hannover?

Hannover. Die Frage des CDU-Landtagsabgeordneten Christian Calderone ist einfach, und es liegt auf der Hand, sie im Rechtsausschuss des niedersächsischen Landtags zu beantworten. Bewegt sie doch seit Wochen schon Politik, Justiz, iranische Bürgerrechtler und die Öffentlichkeit.

Die Frage lautet: „War Herr Naeiri hier?“

Es geht um den „Todesrichter“. Dem iranischen Geistlichen Hossein-Ali Naeiri wird vorgeworfen, dass er 1988 an der Spitze eines Sondertribunals unrechtmäßig Hunderte Todesurteile gegen „verräterische Mudschahedin“ gefällt haben soll. Grundlage der Urteile war nach schwedischen Ermittlungen ein handschriftlicher Erlass des damaligen Führers im Iran, Ayatollah Khomeini. Vergangenes Jahr verurteilte ein Gericht in Stockholm einen der Henker wegen jener Massenhinrichtungen zu lebenslanger Haft. Naeiri wird als Richter 75-mal erwähnt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

War Naeiri also in diesem Sommer in Niedersachsen, zur Behandlung in der Privatklinik Ini in Hannover? Nach Informationen dieser Redaktion geht man im Justizministerium davon aus, dass er nie hier war, wie es die Klinikleitung mehrfach beteuert hat. Im Rechtsausschuss aber wollen zwei Vertreterinnen des Justizministeriums Auskunft darüber nur in vertraulicher Sitzung geben. Nur die Landtagsabgeordneten dürfen bleiben. Begründet wird das damit, dass in dem Fall noch ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Hannover anhängig ist.

Das bedeutet nicht, dass die Staatsanwaltschaft Hannover gegen Naeiri ermittelt. Sie hat geprüft, ob sie es auf Grundlage der Regeln des Völkerstrafrechts tun müsste – wenn Naeiri denn hier wäre. Ziemlich sicher wird die Staatsanwaltschaft in Kürze mitteilen, dass sie ihre Bemühungen eingestellt hat.

Das wäre dann das zweite Mal. Schon Ende Juli wollte sie nicht weiter nach Naeiri suchen. Doch die Generalstaatsanwaltschaft in Celle war „aufgrund einer begleitenden Prüfung“ und der Lektüre des 700 Seiten langen Urteils aus Stockholm zu dem Schluss gekommen, dass die Ermittler in Hannover noch einen Versuch machen sollten. Offenbar hatte die Landesregierung signalisiert, dass sie das befürworten würde.

Kein Visum für Naeiri

Diese Suche endete im Nichts. Iraner benötigen ein Visum für die Einreise. Für Naeiri wurde keines ausgestellt. Das hat die Bundesregierung auf Anfrage der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann erklärt. Im Schengen-Informationssystem gibt es keine Spur von ihm. Sollte er zum Beispiel über Italien eingereist sein, müsste das dort stehen. Die Staatsanwaltschaft hat viele mögliche Schreibweisen des Namens eingegeben: Naeiri, Najeri, Nayyeri. Sie hat auch die Flugverbindungsdaten und Passagierlisten überprüft.

„War Herr Naeiri hier?", will Christian Calderone (CDU) von der Landesregierung wissen.

Ausgangspunkt aller Spekulationen war eine Auskunft eines oder einer Klinikmitarbeiterin gegenüber iranischen Menschenrechtsaktivisten. Ende Juni sei im Ini eine Patientenakte auf den Namen Naeiri angelegt worden, die dann wieder gelöscht worden sei. Polizeibeamte waren mit einem Foto Naeiris im Ini und haben einen Arzt und eine Mitarbeiterin an der Rezeption befragt. Auch das führte zu keinem Ergebnis. Am Ende konnten offenbar auch der oder die anonymen Informanten nicht mehr bestätigen, dass Naeiri da war. Der „Todesrichter“ – nur ein Phantom?

Warum aber die Geheimniskrämerei? „Wenn eine Person aus einem Unrechtsregime mit dieser Vergangenheit angeblich nach Deutschland einreist, hat die Öffentlichkeit ein Recht zu erfahren, ob das der Fall ist oder nicht“, meint Calderone. Möglicherweise klärt die Staatsanwaltschaft das schon bald auch offiziell auf.

