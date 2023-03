﻿Tödliche Messerstiche vor Rewe in Döhren: Angeklagter schweigt

Schulzentrum Am Spalterhals Schulzentrum Am Spalterhals

Pfefferspray in der Lüftung? Schulzentrum in Barsinghausen geräumt, 25 Verletzte

Polizei und Feuerwehr haben am Montagmittag das Schulzentrum Am Spalterhals in Barsinghausen geräumt. Ein Stoff könnte nach Polizeiangaben zuvor in in die Lüftung gelangt sein. Mittlerweile meldet die Polizei 25 Personen mit Atemwegsbeschwerden.