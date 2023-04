﻿Mordprozess um tödliche Schüsse im Autohaus: Gab es Hintermänner?

Zwei Männer müssen sich seit März wegen Mordes an dem Autohausbesitzer Borys. L vor dem Landgericht Hannover verantworten. Doch für die Nebenklage steht fest: Sie sind nicht die Einzigen, die am Tod des Autohausbesitzers beteiligt sein sollen. Im Prozess jedenfalls taucht ein Name häufig auf.

Hannover. Nach den tödlichen Schüssen auf den Autohausbesitzer Borys L. müssen sich zwei Männer vor dem Landgericht Hannover wegen Mordes verantworten. Die Nebenklage ist sich sicher: Nicht nur sie sind verantwortlich für den Tod des Familienvaters. Es gebe auch ehemalige Freunde, gegen deren Betrügereien sich L. gestellt habe. Im Strafprozess jedenfalls fällt häufig ein Name, dessen Spur auch zu Streitigkeiten führt, in die auch Borys L. verwickelt zu sein schien.

Vor Gericht aber stehen zwei: Denis S. und Igor F. sind wegen Mordes aus Heimtücke angeklagt. F. soll das Autohaus in Ledeburg ausspioniert und später das Fluchtauto gefahren haben. Sein 42-jähriger Komplize S. soll zunächst gewartet und dann „zielstrebig“ auf das Büro von Borys L. zugegangen sein. Danach soll er im September vergangenen Jahres mehrere Schüsse auf den Autohausbesitzer abgegeben haben.

Angeklagte schweigen vor Gericht

Die beiden haben laut Anklage die Tat von Moldawien aus geplant. Ein Foto soll S. zudem beim Üben auf einem Schießstand zeigen. Doch warum musste L. durch die Hand zweier Männer sterben, die ihn allem Anschein nach gar nicht oder nicht näher kannten? Die Angeklagten schweigen zu den Vorwürfen.

Anklage: Igor F. (von links) und Denis S. werden vor dem Landgericht Hannover des Mordes beschuldigt, steckt mehr dahinter? © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Der Anwalt der Familie des Getöteten, Michael Fürst, ist sich sicher: Es war ein Auftragsmord. Gegen ehemalige ukrainische Geschäftsfreunde habe Borys L. in Zivilverfahren ausgesagt – und so deren Zorn auf sich gezogen. Dabei ging es um die aus Fürsts Sicht unrechtmäßige Forderungen nach Rückzahlung von Darlehen. Sein Mandant habe seit Jahren Todesdrohungen erhalten. Er spricht von etwa zehn Strafanzeigen gegen Borys L., die Verfahren seien allesamt eingestellt worden.

Urteil könnte Ende Mai fallen

Der Strafprozess ist auf der Zielgeraden. Das Gericht hat zwei Termine aufgehoben, am 30. Mai könnte nach derzeitigem Stand ein Urteil gesprochen werden. Doch zuvor ist ein Name häufiger gefallen. Ein Name, der die Tochter des Getöteten im Gericht aufschluchzen lässt.

Diesen Namen nennen Ermittler, die Handydaten ausgewertet haben. Dass die gefundenen Telefone tatsächlich den Angeklagten gehören, daran lassen die Zeugen wenig Zweifel. Unter anderem Profilbilder, Geburtsdaten und auch Fotos von Ausweisen deuteten auf die Angeklagten hin, berichten die Ermittler vor Gericht. So können sie den Weg der Angeklagten aus dem Ausland nach Hannover gut nachvollziehen. Der Tattag ist davon allerdings nicht gedeckt: Eines der Handys fanden die Ermittler etwa in Alufolie verpackt in dem Fluchtwagen, berichten sie.

Streit um Darlehen?

Doch zuvor haben die Handys nicht nur miteinander kommuniziert, sondern auch mit einem Dritten. Auch eine Adresse wird häufiger genannt. Es gibt unter anderem Geodaten, die auf einen Aufenthalt des einen Angeklagten an dieser Adresse längere Zeit vor der Tat hindeuten. Später vor der Tat kommen unter anderem Verbindungsdaten eines Telefonats und ein mögliches Treffen auf einem Spielplatz ganz in der Nähe der Adresse hinzu.

Dieser Name und die zugehörige Adresse finden sich auch wieder in einem Urteil des Landgerichts Hannover, dass dieser Redaktion vorliegt. Darin geht es um eine Klage über die Rückzahlung eines Darlehens von mehreren Zehntausend Euro. Borys L. kommt auch vor: In seinem Haus soll das Geld zurückgezahlt worden sein oder auch nicht. Eben darum streiten die Parteien in dem Verfahren. Der Beklagte jedenfalls sagt, er habe bezahlt. Der Kläger verneint das und fordert sein Geld. Der Forderung des Klägers ist das Gericht jedoch nicht nachgekommen, es hat die Klage abgewiesen.

Zwei zivilrechtliche Streitigkeiten

Der Kläger, dessen Name so häufig im Strafprozess fällt, hat sich damit anscheinend nicht zufriedengegeben und Berufung eingelegt. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle, dessen Beschluss dieser Redaktion ebenfalls vorliegt, begründet ausführlich, warum die Berufung nach vorläufiger Beurteilung keine Aussicht auf Erfolg hat und weißt am Ende auf etwas hin: „Dem Senat ist bewusst, dass eine der Parteien massiv gegen die Wahrheitspflicht des § 138 Abs. 1 ZPO verstößt.“

Ledeburg: Kurze Zeit nach den tödlichen Schüssen wurden die mutmaßlichen Täter gestellt. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Daher erwäge das Gericht, die Akte nach Abschluss des Verfahrens an die Staatsanwaltschaft zu übersenden. Die Berufung wird zurückgenommen. Doch es gibt noch ein weiteres Verfahren. In einem Parallelverfahren soll Borys L. selbst ausgesagt haben, sich aber in Widersprüchlichkeiten verloren haben, so hat es das Gericht nach Auskunft einer Sprecherin im vergangenen Jahr jedenfalls festgestellt. Der Prozess wurde in erster Instanz verloren. Das Berufungsverfahren liegt nach Auskunft von Fürst noch beim OLG Celle.

Staatsanwaltschaft äußert sich nicht zu möglichen Ermittlungen

In dem Beschluss des OLG zum ersten Verfahren aber findet sich noch ein weiterer Hinweis, besser eine Behauptung einer der Parteien: In beiden Verfahren sollen die Kläger genötigt worden sein, Klage zu erheben. Von einer dritten Person, ebenfalls ein Autohausbesitzer. Ob das stimmt, bleibt ungeklärt. Für die Zivilgerichte ist das schlicht nicht beweiserheblich.

Ob gegen die Männer, deren Namen in den Zivilverfahren auftauchen und von denen jedenfalls einer aller Wahrscheinlichkeit auch mit den Angeklagten in Verbindung stand, derzeit ermittelt wird, dazu macht die Staatsanwaltschaft Hannover keine Angaben.

Der Prozess wird am 5. Mai fortgesetzt.