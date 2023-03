﻿Schüsse in Döhren: Das sagt die Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner

Ein 34-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend an der Üstra-Haltestelle Fiedelerstraße in Hannover-Döhren erschossen worden. Jetzt äußerte sich Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner (SPD) zur grausamen Tat.

Döhren. Döhrens Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner (SPD) ist erschüttert über den Tod eines 34-jährigen Manne, der am späten Dienstagabend an der Hildesheimer Straße erschossen wurde . Es sei eine schreckliche Tat, aber Kellner sagt auch: Döhren sei immer noch „ein völlig normaler, unauffälliger Stadtteil“. Das zeige auch die Kriminalstatistik der Polizeidirektion Hannover, die jährlich im Bezirksrat Döhren-Wülfel vorgestellt werde. Im Jahr 2021 wurden in Döhren 98, davon acht versuchte, Fälle von Körperverletzungen von der Polizei dokumentiert.

Bei einer Umfrage im Stadtteil zeigten sich einige Bewohnerinnen und Bewohner verunsichert – und wollten gar wegziehen. Kellner habe bislang keine Anrufe oder E-Mails von Bürgerinnen oder Bürgern zu der jüngsten Tat erhalten.

Döhrens Bezirksbürgermeisterin Antje Keller (SPD). © Quelle: Daniel Boedeker (Archiv)

Dritte Bluttat seit Mai 2022

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover war der 34-Jährige mit einem vermutlich 17-jährigen Täter und einer bislang unbekannten Frau gegen 23.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße in Streit geraten, womöglich auch schon in einer Stadtbahn der Linie 2. An der Haltestelle feuerte der mutmaßliche Täter mindestens zwei Schüsse aus einer Waffe auf den 34-Jährigen ab, die Stadtbahn war da bereits abgefahren. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste noch am Bahnsteig reanimiert werden. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag.

Es ist die dritte Bluttat in Döhren seit Mai 2022. Mitte Mai 2022 stirbt ein 22-Jähriger an seiner Stichverletzung im Oberkörper, im Juni 2022 gibt es eine Messerstecherei zwischen einem 16-Jährigen und einem 25 Jahre alten Mann. Der jüngere Mann sticht zu, der ältere erleidet lebensgefährliche Verletzungen. Für Kellner sei Döhren aber bestimmt kein Hotspot. „Das ist was völlig Außergewöhnliches“, sagt die Politikerin.