﻿Tödliche Schüsse in Hannover: Reihe von Bluttaten geht weiter

Die tödlichen Schüsse auf einen 34-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße sind der Höhepunkt einer Serie von Bluttaten, die Hannover in den vergangenen Monaten beschäftigt hat. Doch gibt es in der Landeshauptstadt wirklich eine Zunahme an Tötungsdelikten?

Hannover. Ist die Zahl der Gewalttaten in Hannover in den letzten Monaten tatsächlich gestiegen? Oder ist das eher eine „gefühlte“ Entwicklung? Die tödlichen Schüsse auf einen 34-Jährigen in Döhren sind vorläufig der Höhepunkt einer blutigen Serie von Gewalttaten. Auch wenn die Polizeistatistik einen klaren Rückgang bei den (versuchten) Tötungsdelikten ausweist, gab es dennoch in jüngster Zeit einige Zwischenfälle.

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2021 spricht von 28 versuchten Tötungsdelikten – im Vorjahr waren es noch 33. Auch die sogenannten „vollendeten Tötungsdelikte“ nahmen von elf auf sechs ab. Aktuellere Zahlen gibt es noch nicht, die Werte für 2022 werden voraussichtlich Ende März präsentiert.

In einem Punkt stimmt das subjektive Empfinden allerdings: Messerangriffe haben 2021 erneut zugenommen – um 5,75 Prozent auf 589 Fälle. Von den Verdächtigen waren 391 männlich und 61 weiblich. 238 Täter waren Deutsche, 214 nicht. Auch für 2022 wird eine Zunahme erwartet. Deshalb intensivieren Polizei und Stadt seit Monaten ihren Kampf gegen Messerattacken – inklusive verstärkter Kontrollen rund um Hauptbahnhof und Steintor, aber auch mit Präventionsangeboten an Schulen.

Ein Überblick der aktuellsten Fälle

Am Neujahrstag 2023 geraten mehrere Männer vor der Dax-Bierbörse in Streit um ein Taxi. Erst fliegen die Fäuste, dann zieht ein Mann ein Messer und sticht zu. Bilanz: neun Verletzte, darunter fünf Polizisten. Zwei Opfer kommen mit Messerstichen ins Krankenhaus. Wochen später wird ein Verdächtiger am Flughafen gefasst.

29. Januar 2023: Nahe dem Herrenhäuser Markt schießt ein Unbekannter auf einen fahrenden VW Golf. Die beiden Insassen flüchten unverletzt zu Fuß vom Tatort. Die Polizei durchsucht – unter anderem mit Maschinenpistolen bewaffnet – auch eine Adresse an der Schulenburger Landstraße. Vom Verdächtigen fehlt bis heute jede Spur, auch die Hintergründe sind unbekannt.

20. Februar 2023: Am Montagabend greift ein Unbekannter am Marstall einen 21-jährigen Mann mit einem Messer an, zieht ihm die Klinge quer durch das Gesicht. Der Täter (selbst mit einer Narbe im Gesicht) entkommt unerkannt, das Opfer kommt mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Klinik.

18. Februar 2023: Wieder am Steintor. Drei Männer geraten in der Reuterstraße in Streit. Wenig später finden Polizisten einen 30-Jährigen mit mehreren lebensgefährlichen Messerstichen auf dem Gehweg vor dem Club „Titty Twister“. Wenig später werden zwei Männer (27 und 28) unter dringendem Tatverdacht gefasst.

Drei Bluttaten in Döhren seit Mai 2022

28. Februar 2023: Beim jüngsten Vorfall an der Stadtbahnstation Fiedelerstraße kommt es am späten Abend zu einem Konflikt zwischen drei Männern. Dabei fallen Schüsse, ein 34-Jähriger wird tödlich getroffen. Der Rettungsdienst versucht zwar noch, den Verletzten wiederzubeleben – doch letztlich kann im Krankenhaus nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Polizei fahndet unter anderem nach einem 17-Jährigen, die Hintergründe des blutigen Auseinandersetzung sind noch unklar.

18. Juni 2022: Auf der Hildesheimer Straße in Höhe der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße geraten ein 16-Jähriger und ein 25 Jahre alter Mann aneinander. Der 16-Jährige zieht ein Messer und rammt es seinem Gegner in die Brust. Mit lebensgefährlichen Verletzungen bricht das Opfer zusammen. Der Täter wird wenig später am Fiedelerplatz gestellt. Rául S. wird im Februar 2023 wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren verurteilt.

Tatort Wollebahn: An diesem Supermarkt wurde der 22-Jährige in Döhren niedergestochen. Er starb im Krankenhaus. © Quelle: Christian Elsner

11. Mai 2022: Ein Ehepaar findet abends an einem Supermarkt An der Wollebahn einen bewusstlosen 22-Jährigen auf dem Boden. Es ist die erste der inzwischen drei Bluttaten in Döhren. Das Opfer hat eine Stichverletzung im Oberkörper. In Begleitung eines Notarztes kommt es ins Krankenhaus. Doch es ist vergeblich: Der junge Mann stirbt. Drei Wochen später nimmt die Polizei den mutmaßlichen Täter (28) fest. Am 13. März beginnt vor dem Landgericht der Mordprozess.