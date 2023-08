﻿Tödlicher Dooring-Unfall in Hannover: Gericht verurteilt unachtsamen Autofahrer

Hannover. Ein Augenblick der Unachtsamkeit hat im Sommer vergangenen Jahres einem Radfahrer das Leben gekostet: Am Amtsgericht Hannover wurde am Dienstag, 22. August, ein sogenannter Dooring-Unfall verhandelt. Angeklagt war ein 27-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung. Er hatte die Fahrertür seines geparkten Autos in der Calenberger Neustadt geöffnet. Dabei übersah er, dass sich hinter ihm das spätere Opfer und dessen Ehefrau auf ihren Fahrrädern näherten. Der Mann erlitt bei dem Unfall tödliche Hirnverletzungen. Der Angeklagte räumte seine Unachtsamkeit ein und wurde zu einer relativ hohen Geldstrafe verurteilt.

Dass Autoinsassen unvermittelt ihre Türen öffnen und so Fahrradfahrer gefährden, ist ein bekanntes Problem – vor allem in Städten. Die Radfahrer haben kaum Reaktionszeit. Häufig geraten sie mit Lenkrad oder Pedal in die Türen. Nicht mal ein Helm kann umfänglich vor den schweren Stürzen schützen.

Ohne Helm waren der 59-Jährige und seine Frau am Abend des 23. Juni vergangenen Jahres auf der Calenberger Straße unterwegs. Beide hätten Abstand zu den Autos am Fahrbahnrand gehalten, weil sie um die Gefahr wussten, so die Frau des Opfers vor Gericht. Plötzlich habe sich die Fahrertür des Angeklagten geöffnet. Ihr Mann flog über die Tür, landete auf dem Kopf. Der Unfallort lag direkt neben dem Friederikenstift, aus dem Sanitäter eilten. Der 59-Jährige konnte trotz einer Operation und Intensivbehandlung nicht mehr gerettet werden. Die Frau wurde nur leicht verletzt.

„Vieles im Verkehr tun wir unbewusst“

Das Gericht versuchte zu klären, wie dicht das Ehepaar am geparkten Toyota des Angeklagten entlangfuhr und in welchem Umfang der seine Tür geöffnet hatte. Richter Olaf Wöltje sah es als erwiesen, dass sie bis auf Straße reichte und so zum tödlichen Hindernis für den Radfahrer wurde.

Der Angeklagte hatte bereits 2019 einen Strafbefehl erhalten, weil er eine Fußgängerin angefahren hatte. Der junge Mann gilt aber als erfahrener Steuermann, arbeitet seit Jahren als Fahrer. Pro Tag steige er 80 bis 100 ein und aus, immer achte er auf den Radverkehr. Am 23. Juni nicht. „Vieles im Verkehr tun wir unbewusst – auch, dass man mal nicht schaut“, sagte sein Anwalt Dogukan Isik im Plädoyer. Richter Wöltje verurteilte den 27-Jährige zu einer Geldstrafe von 9000 Euro. „Der Grad des Verschuldens steht nicht im Einklang mit den verheerenden Folgen“, sagte der Richter zur Begründung. Das Urteil ist rechtskräftig.

