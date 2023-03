﻿21-Jähriger stirbt nach Messerstecherei in Ricklingen: War es Totschlag oder Notwehr?

Zwei Brüder sollen im vergangenen Sommer im Streit um nicht einmal 400 Euro einen 21-Jährigen tödlich mit einem Messer verletzt haben. Seit Januar läuft das Verfahren gegen die Angeklagten am Landgericht. Nun haben die Beteiligten ihre Plädoyers vorgetragen.

Hannover. Das Strafverfahren um die tödliche Messerstecherei vom 13. Juli vergangenen Jahres in Oberricklingen geht am Landgericht Hannover auf die Zielgerade. Am Freitag hielten die Prozessbeteiligten an der 13. großen Strafkammer ihre Plädoyers. Während die Staatsanwaltschaft sowie die Nebenkläger mehrjährige Haftstrafen für die beiden angeklagten Brüder (23 und 21) forderten, plädierte die Verteidigung auf Freispruch. In dem Verfahren geht es auch um die Frage, welche von zwei Gruppen einen Streit um Geldschulden bis zu der folgenschweren Messerstecherei eskalieren ließ.