68-jährige Lastenradfahrerin stürzt über Bordstein – und stirbt im Krankenhaus

Hannover. Eine Lastenradfahrerin ist am Donnerstag, 15. Juni, nach einem schweren Unfall ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Am Sonntag, vier Tage zuvor, war die 68-Jährige mit ihrem Rad in Hannover-Ricklingen gegen einen Bordstein gefahren und gestürzt. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, um den Unfall aufklären zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu dem Sturz kam es an der B3-Unterführung auf dem Mühlholzweg. Nach Polizeiangaben fuhr die Seniorin am Sonntag gegen 15.10 Uhr mit ihrem Lastenrad aus Richtung Göttinger Chaussee kommend den Mühlenholzweg entlang. An der Unterführung kollidierte sie mit dem Bordstein auf der von ihr aus rechten Straßenseite. Die 68-Jährige stürzte. „Bei dem Aufprall erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus“, sagt Michael Bertram von der Polizei Hannover.

Kurz nach dem Sturz war die Polizei noch nicht von lebensgefährlichen Verletzungen ausgegangen. Die 68-Jährige war wohl ohne Helm unterwegs. Offenbar waren keine anderen Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon (0511) 1091888 zu melden.

HAZ