﻿Tödlicher Radunfall im Stadtteil Hannover-Bult: Bezirksrat wartet erst einmal ab

Bult. Ende Januar war bei einem tragischen Unfall in Hannover im Stadtteil Bult eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Ein Lastwagen, der von der Hans-Böckler-Allee nach rechts in die Seligmannallee abgebogen war, hatte die 59-jährige Radfahrerin erfasst. Anschließend schleifte er die Frau noch mehrere hundert Meter mit, bis er auf einem Firmengelände anhielt.

Jetzt hat der Bezirksrat Südstadt-Bult diskutiert, wie der Verkehr für Radfahrerinnen und Radfahrer an der Kreuzung sicherer werden könnte. Grüne und SPD hatten beantragt, den Überweg rot zu schraffieren und einen Verkehrsspiegel anzubringen, damit die abbiegenden Fahrzeuge mehr sehen. Auf Vorschlag eines Bürgers ergänzten die beiden Fraktionen noch, dass an dieser Stelle die Radfahrer früher als die Autofahrer Grün bekommen.

Allerdings verweigerte sich die FDP. Er wolle die Angelegenheit in die Fraktion ziehen, sagte Bezirksratsherr Julius Bloch. Änderungen an der Kreuzung würden dadurch keinesfalls verzögert, weil die Verkehrskommission dabei sei, sich die Unfallstelle anzusehen und mögliche Maßnahmen zu beraten. SPD und Grüne stimmten dem Antrag nach einer Sitzungsunterbrechung schließlich zu.

Immer wieder gibt es tödliche Unfälle

Immer wieder kommt es zu schweren und auch tödlichen Unfällen zwischen Lastwagen und Radfahrerinnen und Radfahrern. Dass die Lastwagen dabei die Radfahrenden mitschleifen ist ebenfalls keine Seltenheit. So kam es beispielsweise Ende 2020 in Misburg-Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 73-Jähriger wurde auf der Anderter Straße unter einem abbiegenden Lastwagen eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Offenbar hatte der Lkw-Fahrer die Kollision nicht bemerkt, bis andere Autofahrende ihn durch Hupen darauf aufmerksam machten.

Mahnmal: Ein weißes Fahrrad erinnert an den tödlichen Unfall. © Quelle: Katrin Kutter

2021 wurde ein 16-Jähriger von einem abbiegenden Lkw an der Höverschen Straße in Anderten erfasst und schwer verletzt. Auch in den Vorjahren kam es in Hannover und dem Umland immer wieder zu Unfällen, die teils heftige Debatten um bessere Sicherheitsmaßnahmen bei Lkws auslösten. Ein elfjähriger Junge starb 2018, als ihn ein 40-Tonner beim Abbiegen an der Kreuzung Vahrenwalder Straße und Industrieweg erfasste. Ein ebenfalls Elfjähriger geriet 2019 unter einen abbiegenden Müllwagen in Lehrte. In Burgdorf wurde im selben Jahr eine 16-jährige Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst und starb.

Ist separate Ampel eine Lösung?

An der Vahrenwalder Straße installierte die Stadt im November 2019 eine separate Abbiegeampel nach einem Beinaheunfall. Alle neuen Aha-Müllwagen, Streufahrzeuge und die Busse der Üstra erhalten seit dem tödlichen Unfall in Lehrte Abbiegeassistenten. Die versprechen mehr Sicherheit – und sind für neue Fahrzeugtypen bei Bussen und Lkws ab 3,5 Tonnen seit Mitte 2022 EU-weit Pflicht. Ab Mitte 2024 sollen dann auch alle neu zugelassenen Fahrzeuge verpflichtend mit dem System ausgestattet werden.