﻿Tödlicher Unfall in Barsinghausen: Landgericht vertagt Plädoyers und Urteil

Hannover. Im Prozess um ein tödliches Autorennen in Barsinghausen vor dem Landgericht Hannover ist das Urteil später als ursprünglich geplant zu erwarten. Eigentlich sollten am Donnerstag Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers verlesen und am 30. März sollte das Gericht ein Urteil fällen. Aber jetzt muss das Gericht sich vorher noch mit einem Beweisantrag beschäftigen, den die Verteidigung der Hauptangeklagten in letzter Sekunde eingereicht hat. Die Verteidigung des zweiten Angeklagten hat sich diesem Antrag angeschlossen. Plädoyers und Urteil hat das Gericht daher auf den 6. April vertagt.

Am 25. Februar 2022 haben sich die Angeklagte Ewa P. und der Angeklagte Marco S. mutmaßlich ein illegales Straßenrennen auf der Straße Kirchdorfer Rehr in Barsinghausen geliefert. Ewa P. fuhr in ihrem Audi A6 auf der Gegenfahrbahn der einspurigen Straße und kollidierte dort mit drei entgegenkommenden Autos. Dabei wurde das Auto einer vierköpfigen Familie von der Straße geschleudert. Ein zweijähriger Junge starb noch am Unfallort, sein sechsjähriger Bruder verstarb später im Krankenhaus. Die Eltern wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Angeklagte Ewa P. und ein weiterer Mann kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Marco S. und eine am Unfall beteiligte Frau blieben unverletzt.

Zweifel an Anklage wegen Autorennens

Die Anklage gegen Ewa P. lautet Mord, gefährliche Körperverletzung und Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge und Gefährdung des Straßenverkehrs. Marco S. ist wegen Beihilfe zum Mord und gefährlicher Körperverletzung sowie Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge und Gefährdung des Straßenverkehrs angeklagt.

Das Gericht hat bereits Zweifel am Mordvorwurf in der Anklage geäußert. Mit dem Beweisantrag möchte die Verteidigung jetzt prüfen lassen, ob auch wirklich der Tatbestand eines illegalen Autorennens gegeben ist. Die Situation, die zu dem Unfall mit Todesfolge geführt hat, entstand aus einem Überholmanöver und ohne Absprache der beiden Angeklagten. Laut Verteidigung können Ewa P. und Marco S. nur ungefähr zwei Sekunden über 100 Meter bei 180 Kilometer pro Stunde nebeneinander gefahren sein. Das Gericht muss nun entscheiden, ob es den Beweisantrag annimmt oder ablehnt. Die Staatsanwaltschaft spricht wegen der mangelnden Informationslage von „fiktiven Berechnungen“ im Antrag.