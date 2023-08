Tödlicher Unfall in Hannover: Familien sammeln Spenden für Beerdigung

Hannover/Garbsen. Der schwere Unfall am Montagabend, der vier Todesopfer forderte, macht weiter sprachlos. An der Straße Auf der Horst in Hannover-Marienwerder haben mittlerweile Angehörige und Freunde zahlreiche Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Die Familien zweier Getöteter aus dem Nissan Qashqai haben zudem Spendensammlungen gestartet. Die Anteilnahme ist groß.

„Von Allah kommen wir und zu ihm kehren wir zurück“, schreibt die Familie des 21-Jährigen bei Paypal. Seit Dienstag haben schon mehr als 960 Menschen über 20.000 Euro gespendet. Ein Teil soll den Hinterbliebenen zugutekommen, der Rest werde im Namen des 21-Jährigen „an eine vertrauliche Organisation“ für ein Brunnenprojekt in armen Weltregionen weitergeleitet. Allah möge Erbarmen mit den Getöteten haben und helfen, „sie zu Paradiesbewohnern zu machen“.

Tödlicher Unfall in Hannover: Ursache weiter unklar

Die Hinterbliebenen des 20-Jährigen, der am Dienstagabend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag, bitten aus denselben Gründen um Spenden. Bis Mittwochnachmittag kamen schon fast 9000 Euro von mehr als 400 Menschen zusammen. Beide Verstorbenen waren nach Informationen dieser Redaktion in der Garbsener Millî-Görüş-Gemeinde aktiv, in der am Dienstagabend bereits ein Trauergebet stattfand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet am Montagabend ein BMW i3 in den Gegenverkehr und rammte den Nissan frontal. Der Grund ist noch unklar. Der 21-jährige Beifahrer im Qashqai und zwei 19-Jährige aus dem anderen Wagen waren sofort tot. Der 20-Jähriger aus dem Nissan erlag einen Tag später seinen Verletzungen. Ein 17 Jahre alter Mann schwebt weiter in Lebensgefahr, ein weiterer 21-Jähriger ist schwer verletzt.

