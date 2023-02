Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochmorgen einen Fußgänger im Stadtteil Ledeburg erfasst. Die Person erlitt tödliche Verletzungen.

Hannover. In Hannover-Ledeburg ist es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. An der Eichsfelder Straße, auf Höhe der Sportanlange des SV Kleeblatt Stöcken, hat ein Lkw eine Person angefahren. Der Fußgänger wurde dabei tödlich verletzt.