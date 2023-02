﻿Tödlicher Rangierunfall in Hannover-Leinhausen: Lkw erfasst Firmenmitarbeiter

Sponsorenlauf, Benefizkonzert und Essensverkauf: Langenhagen hilft den Opfern der Erdbebenkatastrophe

Der Weg ist unterschiedlich, das Ziel eint sie: Langenhagener sammeln in den nächsten Tagen bei einem Konzert, einem Essensverkauf an der Walsroder Straße und einem Sponsorenlauf Geld für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien.